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规范市场秩序 提升服务质量 洛阳召开导游人员座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 21:56

　　日前，洛阳市文化市场综合行政执法支队与洛阳市导游协会共同召开全市导游人员代表座谈会，进一步提升旅游服务质量，积极推进导游行业规范有序发展。

　　与会人员围绕规范导游执业行为、提升旅游服务质量、培养导游人才队伍等方面进行了深入交流，并对春节期间个别导游在龙门石窟景区附近私自拉客揽客的行为进行了通报。下一步，洛阳市文化市场综合行政执法支队将持续开展旅游市场秩序整治行动，联合各职能部门适时开展旅游市场专项检查，坚决打击导游未经许可经营旅行社业务，强迫或变相强迫购物、兜售物品等违法违规行为，为广大游客营造放心、安心、舒心的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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