受降雪影响，途经洛阳龙门站部分列车停运或晚点

记者从洛阳铁路部门获悉，受降雪天气影响，2月21日途经洛阳龙门站的G655、G664次列车停运。旅客因列车停运导致退票，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日内办理。

记者从洛阳铁路部门获悉，受降雪天气影响，2月21日途经洛阳龙门站的G655、G664次列车停运。旅客因列车停运导致退票，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日内办理。

途经洛阳龙门站的G2255、G1188、G87、G651、G653、G1831、G1803次等列车晚点运行。

铁路部门提醒，列车晚点，请各位旅客及时关注车站广播及公告，不要远离候车厅，以免耽误行程。受近期低温雨雪冰冻天气影响，请广大旅客合理安排出行，及时关注车站广播及公告、12306网站或手机App客户端，密切关注列车开行信息。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）