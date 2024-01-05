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今日起，居民个人可预约2023年度个税汇算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 15:36

　　今日起，居民个人可预约2023年度个税汇算！

　　据悉，2023年度汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日，有汇算初期(3月1日至3月20日)办理需求的纳税人，21日起，可通过个税App预约上述时间段中的任意一天办理。

　　主要内容

　　2023年度终了后，居民个人(以下称纳税人)需要汇总2023年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算最终应纳税额，再减去2023年已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

　　计算公式

　　应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额汇算不涉及纳税人的财产租赁等分类所得，以及按规定不并入综合所得计算纳税的所得。

　　无需办理汇算的情形

　　纳税人在2023年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理汇算：

　　汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的；

　　汇算需补税金额不超过400元的；

　　已预缴税额与汇算应纳税额一致的；

　　符合汇算退税条件但不申请退税的。

　　需要办理汇算的情形

　　符合下列情形之一的纳税人需办理汇算：

　　已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；

　　2023年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

　　因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成2023年少申报或者未申报综合所得的，纳税人应当依法据实办理汇算。

　　可享受的税前扣除

　　下列在2023年发生的税前扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除：

　　减除费用6万元，以及符合条件的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等专项扣除；

　　符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除；

　　符合条件的企业年金和职业年金、商业健康保险、个人养老金等其他扣除；

　　符合条件的公益慈善事业捐赠。

　　同时，取得综合所得和经营所得的纳税人，可在综合所得或经营所得中申报减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，但不得重复申报减除。

　　纳税人与其配偶共同填报3岁以下婴幼儿照护、子女教育、大病医疗、住房贷款利息及住房租金等专项附加扣除的，以及与兄弟姐妹共同填报赡养老人专项附加扣除的，需要与其他填报人沟通填报扣除金额，避免超过规定额度或比例填报专项附加扣除。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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