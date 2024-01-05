最新通知！暂停售票 演出取消

受雨雪天气影响，洛阳老君山景区、白云山旅游度假区暂停21日售票；2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会取消21日、22日的演出活动。 受雨雪天气影响，洛阳老君山景区、白云山旅游度假区暂停21日售票；2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会取消21日、22日的演出活动。 广大市民游客朋友们： 大家好! 根据气象部门预报，受寒潮、雨雪、大风等极端天气的影响，为保障市民游客人身安全及演出安全，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会原定于2月21日、22日的演出活动取消。由此给您带来的不便，敬请谅解！气温骤降，天寒路滑，请广大游客朋友随时关注天气变化，添衣保暖、做好防护，注意出行安全。 感谢您的理解和配合！ 隋唐城遗址植物园 2024年2月21日 老君山景区2月21日暂停售票 游客朋友： 您好! 受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月21日已暂停售票。已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客，请合理安排行程，提前预约其它日期入园。给您造成不便，敬请谅解！ 温馨提示：雨雪天气游览，请注意防寒保暖！上山途中建议您提前佩戴防滑冰爪，小心慢行！ 老君山文旅集团 2024年2月21日 白云山2月21日暂停售票公告 亲爱的游客朋友们： 您好！ 受雨雪天气影响，为保障您的安全出游及度假体验，洛阳白云山景区2月21日暂停售票。请您合理安排行程，预约其他日期入园。 相逢不急于一时，愿天朗气清时，与您再聚白云山，邂逅醉美风景！ 再次感谢您的支持与理解！ 洛阳白云山旅游度假区 2024年2月21日 ⑥