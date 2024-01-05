及时铲除冰雪 目前洛阳干线公路畅通

记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，目前，公路部门及时出动人员、机械除雪除冰，保持了干线公路畅通。

记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，目前，公路部门及时出动人员、机械除雪除冰，保持了干线公路畅通。

据了解，目前，G343国道大卢线宜阳县城至樊村段积雪结冰，大型车辆暂停通行，小型车辆安装防滑链可正常通行；栾川县、嵩县和洛宁县部分路段通行缓慢外。此外，全市其余国省干线公路和桥梁通行正常，无交通拥堵、断行情况。农村公路主要县乡道路车辆均正常通行，无拥堵、断行路段。

洛阳市交通事业发展中心相关负责人表示，洛阳公路部门将继续密切关注天气变化和道路实时通行情况，全力做好除冰除雪和滞留人员、车辆的服务保障工作。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）