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新春走基层：“志愿红”助力新春文旅热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 08:51

　　今年春节假期，我市组织开展了大规模的文旅志愿服务活动。全市共有3.6万余人次参与文旅志愿服务，活动整体呈现范围广、特色多、针对性强等特点，有效助力“穿越盛唐洛阳年”主题系列文旅活动顺利举办。

　　精心统筹，实现重点区域志愿服务全覆盖

　　春节假期，洛邑古城游客服务中心门口的一个学雷锋志愿服务站成了“网红打卡地”，为跟两名文旅志愿者扮演的“财神”合影，讨个好彩头，不少游客到此排队。该服务站还有老城区民政局等单位设立的志愿服务点，为游客提供轮椅借用、血压测量、茶水供应、应急医疗救治等服务。

　　学雷锋志愿服务站变身多功能综合服务站，得益于统筹谋划、多级联动、部门协作。春节前夕，市文明办发布方案，重点围绕“文明有礼”“暖心有爱”“诚信有序”三大主题开展志愿服务。

　　今年春节假期，全市共设立志愿服务站(岗)110余个，实现重点区域全覆盖，每日有千余名志愿者坚守一线，累计3.6万余人次参与文旅志愿服务活动。

　　突出特色，让志愿服务更有温度

　　春节假期，我市特色商业街区成为游客的“热门打卡地”。位于西工小街西入口附近的一个志愿服务岗每日常驻多名志愿者，他们根据游客的口味推荐洛阳美食，积极维护共享单车停车秩序，赢得游客称赞。

　　我市各大商超也活跃着不少“红马甲”，专门负责消费者的咨询及投诉，确保消费者在洛阳购得放心、买得舒心。

　　团市委结合大学生志愿者的专业、兴趣爱好等，合理调配志愿者到各志愿服务站；老城区积极动员各单位志愿者在景区周边穿汉服开展文明旅游志愿服务活动；市文物局组织全市文博系统主动延长闭馆时间，广大志愿者积极开展义务讲解、引导；洛龙区组织辖区内返乡大学生开展“福满洛城 带福回家”主题活动，在景区、高铁站为游客送“福”字……

　　春节假期，各相关市直单位和城市区面向游客，创新推出一系列满足个性需求、具有洛阳特色、彰显文化底蕴的志愿服务活动，让游客在深度体验洛阳文化魅力的同时，充分感受到洛阳的城市温度。

　　聚焦需求，让游客乐享文旅盛宴

　　春节期间游客众多，对我市志愿服务的应急能力提出严峻考验。

　　白马寺景区迎来大批游客，为缓解车位紧张现象，正值寒假的白马寺镇实验小学主动打开校门，将前院、后操场全部开放。同时，该校教师换上红马甲，每日引导车辆进入校园停车，为游客们送上热茶。

　　为解决各志愿服务点取水续水时间长、路程远等问题，老城区协调各街道办事处为志愿服务点批量提供桶装水，并协调区商务局紧急调配5万余个一次性纸杯、70余个保温桶发放至各志愿服务点位，全力保障免费热茶、热水持续供应。

　　春节假期，为缓解道路交通压力，市文明办紧急动员大批志愿者第一时间赶往主要交通路口，协助交警和城管疏导交通、维护秩序。

　　“这次春节文旅志愿服务活动，是对全市志愿服务工作的一次‘大考’，既取得了显著成绩，也有许多好经验、好做法值得我们认真总结。”市文明办相关负责人表示，下一步，将在全市设置规范统一的文旅志愿服务站点，进一步健全文旅志愿者褒奖机制，策划实施一批文旅志愿服务项目，通过优质志愿服务打造文明洛阳另一扇窗口，助力我市文旅产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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