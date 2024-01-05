小伙摔伤被困老君山 栾川县消防队员紧急救援

18日13时许，栾川县消防救援大队鸾州大道消防救援站接到一起求助称，在老君山景区盘山公路中段，有一名小伙不慎摔倒受伤，无法动弹。 消防队员将小伙往山下抬 18日13时许，栾川县消防救援大队鸾州大道消防救援站接到一起求助称，在老君山景区盘山公路中段，有一名小伙不慎摔倒受伤，无法动弹。消防队员随即携带移动担架、救援绳索等，前往现场救援。 老君山盘山公路全长约15公里，道路大部分被冰雪覆盖，步行登山比较困难。消防队员到达老君山后，乘坐索道抵达山顶，然后沿着公路向下搜索。在老君山工作人员的指引下，消防队员走了将近1个小时的山路，终于到达受伤小伙的位置。他们将小伙抬上担架，轮流将小伙往山下抬。 经过一番紧急救援，消防队员成功将小伙抬上救援车，送往医院进行救治。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 朱振坤 文/图）