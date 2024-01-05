洛阳迎来强寒潮和持续雨雪天气

今日洛阳中雪转小雪，气温-7℃～-4℃。 昨日，我市最高气温降至0℃以下，天空中有冰粒落下，打在皮肤上有点疼。 据中国天气网消息，受寒潮影响，昨日到今日，我国中东部雨雪进入最强时段，华北、黄淮等地部分地区将遭遇暴雪，江南等地部分地区有暴雨。 市气象台20日18时7分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区会出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。 市气象台根据最新气象资料分析，受强冷空气和西南暖湿气流共同影响，今日到24日，我市将出现强寒潮和持续雨雪天气。 最近几天天气预报 今日：中雪转小雪，气温-7℃～-4℃。 明日：阴天转小雪，气温-6℃～-1℃。 23日(正月十四)：阴天有小雪，气温-5℃～-1℃。 24日(正月十五)：小雪转阴天，气温-5℃～0℃。 25日(正月十六)：多云到阴天，气温-4℃～5℃。 26日(正月十七)：阴天到多云，气温-3℃～6℃。 27日(正月十八)：多云，气温-3℃～8℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）