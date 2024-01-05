洛阳市发布防范应对本轮寒潮雨雪天气通知

20日，洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部发布通知，对进一步做好本轮寒潮雨雪天气防范应对工作进行部署。

20日，洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部发布通知，对进一步做好本轮寒潮雨雪天气防范应对工作进行部署。

据气象部门预报，受强冷空气和西南暖湿气流共同影响，洛阳市将出现强寒潮和雨雪天气，此次过程气温降幅剧烈，21日洛阳市最高气温将较前期下降20℃～22℃，最低气温下降10℃～16℃，21日到24日最高气温维持在零度以下，将出现强寒潮天气。过程累计降水量10毫米到20毫米，局地30毫米左右，积雪深度10厘米到15厘米，山区18厘米左右。

洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部发布通知，要求全市各级各有关部门做好以下几点：

立即进入应急状态。本轮雨雪冰冻天气过程降温幅度大、影响范围广、持续时间长，降水相态复杂，叠加春运返程和旅游出行高峰，暴雪和低温雨雪冰冻气象灾害风险高。各级、各有关部门务必高度重视，动员干部职工立即进入应急状态，调整工作节奏，严格按照“123”“321”工作要求，落实落细防范举措，各项任务要细化到岗、细化到人，全力迎战本轮低温雨雪冰冻灾害天气，全力保障人民群众生命财产安全。

加密会商分析研判。各级气象部门要加强暴风雪、强降温天气过程的实时监测、深度研判，强化短临预报和预警速报，提供及时准确针对性强的气象服务。各级、各有关部门要密切关注天气变化，强化部门联合会商分析研判，要把气象灾害的极端性尤其是大范围冻雨、复杂相态降水、长时间道路结冰的危害评估充分，研究针对性应对措施，适时启动应急响应。要坚持以气象预报为先导的应急响应机制，强化对指挥调度、应急响应、应急抢险、现场处置、转移避险等重要措施的跟踪督导落实，实时共享信息，加强一线检查指导，实现全流程闭环管理。

全力以赴保障春运安全。当前正值春运返程高峰，洛阳市交通干线多，交通保畅任务十分艰巨。各级、各有关部门要全力以赴做好保畅通工作，严防持续低温雨雪冰冻天气引起高速公路、国省干道、快速路、城市道路等大面积长时间交通拥堵或重大交通事故。要把道路保通保畅作为重中之重，准备好除冰剂、融雪剂、防滑料和棉衣、棉被等物资，调配好除冰扫雪的队伍装备，及时开展扫雪除冰作业；要调度好车流、人流、物流，充实路面巡查管控人员和一线警力，确保交通顺畅；要落实大规模人员滞留的准备措施，为滞留人员提供优质温馨服务，确保春运安全。

统筹抓好安全生产。各级、各有关部门要把防范应对极端天气过程与安全生产大排查、大整治结合起来，坚决防范自然灾害和安全责任事故叠加。要加强民用爆炸品、烟花爆竹、特种设备、旅游景点等重点行业领域安全管理监督，开展骨干电网、通信网络、油气水暖等设施安全检查。要加强养老院、福利院、危旧房屋、户外施工等重点区域和散居特困供养人员、孤儿、残疾人、生活困难人员、受灾群众、流浪乞讨人员等重点群体的安全保障。要全力做好突发险情应对处置，一旦发生灾情，及时开展应急抢险救援，迅速调拨救灾款物，最大程度减少可能造成的损失，保障好受灾群众基本生活。

加强应急值守和宣传引导。要严格落实24小时值班和领导带班制度，加强值班值守抽查检查，确保在岗在位。严格落实灾情信息报告制度，紧盯天气过程发展趋势，对低温雨雪冰冻天气引发的突发情况和灾害信息要第一时间上报，立即进行处置并随时报告进展，坚决杜绝漏报、迟报和瞒报行为发生，切实保证信息畅通。要充分利用广播、电视、互联网、报纸、手机短信等平台，多渠道、广覆盖、多频次滚动发布寒潮、暴雪、道路结冰等预报预警和防灾避灾提示信息，提醒社会公众做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）