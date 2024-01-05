请注意防滑！洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警

洛阳市气象台2月20日18时7分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。
洛阳市气象台2月20日18时7分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。
洛阳市气象台2月20日18时7分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。
防御指南：
1.交通运输、公安等部门应按照职责做好道路结冰应对准备工作。
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶。
3.行人减少外出，必要外出时尽量少骑自行车，注意防滑。⑥
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