防寒潮！洛阳351万亩小麦返青 须及时做好防冻措施

“雨水”至，春管始。当前，洛阳351.27万亩小麦陆续开始返青。鉴于新一轮寒潮天气可能对小麦生长造成不利影响，20日，洛阳农林科学院发布严防小麦倒春寒冻害技术指导意见。 “雨水”至，春管始。当前，洛阳351.27万亩小麦陆续开始返青。鉴于新一轮寒潮天气可能对小麦生长造成不利影响，20日，洛阳农林科学院发布严防小麦倒春寒冻害技术指导意见。 倒春寒是指小麦进入返青拔节期后发生寒潮天气，温度断崖式下降至0℃以下，造成农作物发生霜冻灾害。扎实做好防冻害田间管理，对于促进苗情转化升级、搭好丰产架子、培育壮秆大穗、保穗增粒增重至关重要。 洛阳农林科学院小麦育种栽培专家表示，当前阶段麦田管理要点可概括为“一项原则、三条措施”。 “一项原则”即分类管理，管控结合防冻害。对旺长麦田采取镇压、浅中耕措施，以达到提温保墒作用，起身期适量追肥浇水，促进分蘖生长，争取多成穗；对弱苗田以“促”为主，提早划锄、抬升地温、增蘖发根，返青后结合墒情追施速效氮肥，促弱转壮。 “三条措施”即浇水、增肥、合理喷药。在寒潮来临时，及时进行麦田浇水，增施磷钾肥，停止喷施麦田除草类农药，适量喷施腐植酸类、磷酸二氢钾类叶面营养产品和植物生长调节剂，增强麦苗抵抗力，有效预防冻害。 此外，专家提醒，冬春交替，气温回升快、波动大，要密切关注天气和土壤墒情变化，对墒情不足麦田及时进行灌水，尤其要适时浇好拔节水。一旦发生冻害，应结合灌水追施速效氮肥，促进受冻麦苗尽快恢复生长。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 顾晶晶 文/图)