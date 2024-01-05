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徐衣显主持召开专题会议研究文旅服务质量提升、保障功能提高、消费提质增效等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:13

徐衣显主持召开专题会议研究文旅服务质量提升、保障功能提高、消费提质增效等工作
乘势而上创意引流保持文旅出圈热度
创新场景拓展业态助推消费提质增效

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，复盘全市春节文旅活动，总结成功经验，查找短板弱项，研究文旅服务质量提升、保障功能提高、消费提质增效等工作。他强调，各级各部门要坚持以游客为中心、以发展为方向，进一步增强系统观念、顶流意识，持续创新业态场景，加快提升城市品质，努力做强文旅主体，走好新文旅高质量发展之路。

　　会议听取了有关市直委局和部分县区春节文旅市场引流、服务保障、消费带动等情况汇报，并结合交通出行、食宿供给、服务质量、市场秩序等方面游客诉求和工作差距进行深入讨论，提出了有针对性的意见建议。

　　徐衣显指出，刚刚过去的春节假期，洛阳文旅火爆出圈，主题活动精彩纷呈，消费市场持续升温，上央媒、提热搜、登热榜，全市接待游客人次、旅游总收入再创新高，单日游客接待量刷新历史记录，业态支撑度、游客好评度、服务满意度明显提升，新文旅发展势头强劲，传统热点景区支撑刚劲，夜经济走势更加提劲，大文旅格局趋于成熟。他强调，各级各部门要落实文旅文创融合战略，坚持“文旅文创成支柱”，坚定“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”思维理念，以洛阳文旅出圈出彩打响“城市旅游”品牌、助力高质量发展。要乘势而上，持续创意引流。顺应春节文旅火爆态势，充分发挥洛阳文化资源优势，以网红打卡目的地为标准，谋划引流热点，挖掘爆款亮点，提前策划牡丹文化节等重点节会，研究细化景区联动、县区互动等文旅促消费举措，更好满足游客多元化、个性化、品质化需求，做到“高的好、低的优、特的强”，变“流量”为“留量”，让“网红”变“长红”。要问题导向，开展提升行动。坚持标本兼治、长短结合、质量并重，全面梳理游客诉求，学习借鉴外地经验，围绕城市交通、公共服务、餐饮质量、住宿体验、网约预订、景区环境、市场监管等，开展专题专项提升行动，让游客感受人文之美、感到“洛阳温度”。要以旅兴业，培强市场主体。树牢品牌意识主体理念，推动文旅文创深度融合，强存量、增变量，调动各方积极性、发动群众创造性，引育一流文旅主体，丰富优质旅游供给，开发特色文旅产品，推动产业建链育群，以文旅带消费、以生态促业态，持续放大“文旅兴、百业旺”的乘数效应。要系统谋划，做优城市工程。以推动全域旅游发展为目标，以破解瞬时超大流量为重点，树牢全市“一盘棋”思想，系统谋划重大文旅项目，精心设计特色旅游线路，连点成线、串珠成链，提升城市旅游新形象。整合优化各方资源，搭建智慧旅游平台，为游客提供“吃住行游购娱”一站式、便利化服务。要完善机制，形成工作合力。加强组织领导，发挥专班作用，建立常态化调度机制、动态化监管机制、精准化处置机制，形成区域协同、部门联动、齐抓共管的工作格局。

　　张玉杰、任丽君、李新红、牛刚、楚国剑、余杰等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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