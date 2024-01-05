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徐衣显对项目建设暨一季度“开门红”提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:24

徐衣显对项目建设暨一季度“开门红”提出要求
扩投资促消费高增长努力实现“开门红”
强创新换动能育集群推动发展提质效

　　昨日下午，在收听收看全省项目建设暨一季度“开门红”推进会后，我市进一步研究部署重点项目建设、万人助万企、“开门红”政策措施等工作。市长徐衣显出席会议并讲话。

　　徐衣显指出，一季度是全年发展的风向标，对稳预期、强信心乃至全年经济走势都至关重要。当前，我市项目建设跑出“加速度”，风口产业汇聚“新动能”，文旅融合频频“火出圈”，经济恢复加快、结构转优、效益向好，高质量发展其势已成、其时已至、其兴可待。他强调，各级各部门要进一步强化“开局就是决战、起跑就是冲刺”的意识，坚定信心、真抓实干、奋勇争先，争取一季度实现良好开局，为全年工作赢得主动、为全省发展多作贡献。要开展项目攻坚行动，抢抓战略叠加联动、政策多重赋能的机遇，全力做好项目储备谋划，滚动实施“三个一批”，紧盯节点、倒排工期，挂图作战、压茬推进，推动项目招引签约、落地转化、投产达效。精心策划牡丹文化节、世客会等重大节会“双招双引”活动，争取落地一批一流企业、顶尖人才。要持续保持消费热度，总结经验、分析不足，巩固春节文旅火爆出圈良好态势，加强引流宣传、升级基础设施、优化业态布局、提升服务质量，研究细化景区联动等文旅促消费举措，激活文旅新业态、新产品、新模式，着力扩大“春节暖”、促进“消费热”。要提升助企服务质效，持续优化营商环境，深化“万人助万企”活动，落实惠企降费政策，完善诉求办理闭环，“一企一策”指导帮扶，定期会商、在线调度、跟踪督办，解决企业融资难、用工难、引才难、销路难等问题，以专业化、精准化、体系化服务助力企业高质量发展。要加速新旧动能转换，认真落实“第一战略”，聚焦“四新一装备”和17条重点产业链，强力推进“三大改造”，大力发展新质生产力，打造优势产业集群，实现新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态“六新突破”，为培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破增势赋能。要着力防范化解风险，落实“过紧日子”要求，严把财政预算关、项目审批关、绩效考核关，有效防范化解政府债务风险、企业风险、金融风险等。完善司法、约束、监督等机制，着力解决企业账款拖欠等问题。树牢“隐患即事故”理念，落实最严格安全生产责任制、“四包四定”责任制，确保社会大局和谐稳定。

　　张玉杰、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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