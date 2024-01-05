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新春走基层：小手写春联 年味更足了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:28

　　过年贴春联，寄托美好的祝愿。今年春节，记者走访发现，不少家庭门口贴着手写春联，其中不乏少儿手写春联。这些春联，也许笔触稚嫩，却更有“人气儿”，也使家里年味更足。

王添祺书写的春联贴在自家门口

　　春节前，10岁的王添祺写了两副春联，分别贴在自家门口和楼道的消防门上。“举国同欢辞旧岁，全家欢度迎新年”“水色山光春万里，花香鸟语乐九州”，对联内容是他在书法班的寒假春联课上学习后选择的，另外，他还写了几个“福”和“龙年大吉”。在和爸爸、妈妈一起贴好春联后，他很开心，和自己写的春联合了影。

　　王添祺的妈妈苗女士对此很欣慰，她说：“练书法，是为了让孩子能写一手好字，这是一个人的门面，也是对传统文化的一种传承。”

　　如今，在微信朋友圈里，有的家长会美美地晒出自家孩子写的春联。记者在走亲访友时，也常能看到亲友门口贴着孩子笔触稚嫩的春联，感受到孩子家长内心的喜悦、众亲友的赞许。

　　45岁的王冬阳是涧西区一家书法班的负责人，他说：“近年，书法班越来越多，练习书法的孩子也越来越多，很多家长希望孩子能写一手好字，增强自身优势。”

　　王冬阳回忆：“七八岁时，我看大人写毛笔字，自己也去练习，过年的时候还出去摆摊写春联、卖春联，用挣的钱补贴家用，很有成就感。后来，很多家庭会去集上买印刷好的春联，谁家要是能贴上一副烫金字的春联，可有面子了！”

　　近几年，又不一样了。王冬阳说：“很多人开始请人写春联，要是能得到一副书法家的墨宝，那能炫耀很久。”这两年越来越多的家庭开始让孩子学写毛笔字、贴孩子写的春联，在他看来，这是文化自信的一种表现。

　　王冬阳还表示，中国书法历史悠久、博大精深，有鲜明的艺术性和广泛的实用性，春联是中国传统民俗文化的重要组成部分，集传统文化与书法艺术于一身，让孩子学书法、写春联，不仅能鼓励孩子更好地掌握书法、自信地展示自我，还让孩子在潜移默化中进行了文化传承。（洛报融媒·洛阳网记者 蔡艳丽 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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