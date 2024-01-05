新春走基层：走出洛阳市 打卡洛阳桥

14日，大年初五，冬日暖阳下，近30℃的午后，我们来到洛阳桥，感觉陌生又亲切。这座洛阳桥，不在洛阳，在泉州。

“中国古代桥梁的状元”洛阳桥，是全国重点文物保护单位

14日，大年初五，冬日暖阳下，近30℃的午后，我们来到洛阳桥，感觉陌生又亲切。这座洛阳桥，不在洛阳，在泉州。

此次打卡，实属偶然。家里亲戚，多地定居。今年春节，长辈一声招呼“好好聚聚”，常住北方的家族成员组团南下，走亲访友。

聊天中，听人提到“南洛阳”，我们几个对此感兴趣的“告假”半天，临时改道，在厦门、泉州之间打了个来回。

啥是“南洛阳”？据介绍，所谓“南洛阳，北赵州”，是指洛阳桥在中国桥梁史上与赵州桥齐名，它与北京的卢沟桥、河北的赵州桥、广东的广济桥并称为中国古代四大名桥。

洛阳桥在泉州洛阳江的入海口处，建于宋代，是中国历史上第一座跨海梁式石桥，《泉州府志》称之为“海内第一桥”。在泉州，有谚语“站如东西塔，卧如洛阳桥”。

这座桥的建设代表了当时中国最先进的造桥技术，是桥梁史上的一个创举，被著名桥梁专家茅以升称为“中国古代桥梁的状元”“福建桥梁的状元”。

出门在外，听到“洛阳”倍感亲切。没想到，赶赴泉州的途中，作为洛阳人的我们，还“收割”了路人一波好感。

“我的父辈祖籍洛阳，老屋在泉州。”同路的一名宝妈，带娃走亲戚，听到我们闲谈，自报家门，也加入“群聊”。

“你到过洛阳吗？”我问。

“还没有，家人打算今年一起回去，听说世客会要在洛阳办。”她有点小激动。

“对！对！对！欢迎欢迎！”大家都笑了起来。

…………

一群洛阳人远道而来，奔着异乡这座洛阳桥，来去匆匆，不虚此行。

洛阳、洛阳桥作为“精神符号”的影响之深远，可见一斑。

洛阳是全球客家人的根亲祖地，是中原先民从西晋都城洛阳大规模“衣冠南渡”首迁之地。一句“客从河洛来”牵动了无数海内外客家游子的寻根之梦。

当前，第33届世客会已进入“洛阳时间”，各项筹备工作正如火如荼开展，围绕叫响洛阳“客家祖根地”进行定位，聚焦“回家、寻根”，突出“共建、共融”，使全世界客家人对洛阳“客家祖根地”具有强烈的认同感。

洛阳，俨然自成IP，自带流量！

洛阳，欢迎你来，欢迎你再来！

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2022年当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，洛阳赢得世界客属第33届恳亲大会举办权。

2023年11月9日，洛阳作为第33届世客会承办城市，接过了象征客家精神与文化传承的世界客属大会会旗，标志着第33届世客会正式进入“洛阳时间”。

世界客属恳亲大会是国际上最具影响力的华人盛会之一，是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。（洛报融媒·洛阳网记者 崔晓彧 文/图）