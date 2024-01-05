市政府第二次廉政工作会议召开 徐衣显出席会议并讲话

昨日上午，省政府第二次廉政工作会议召开，市长徐衣显围绕“优化营商环境，打造务实清廉高效政府”作典型发言。随后，我市召开市政府第二次廉政工作会议，深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，认真落实国务院廉政工作会议、省委省政府和市委部署要求，研究部署纵深推进全市政府系统党风廉政建设和反腐败斗争工作，徐衣显出席会议并讲话。

昨日上午，省政府第二次廉政工作会议召开，市长徐衣显围绕“优化营商环境，打造务实清廉高效政府”作典型发言。随后，我市召开市政府第二次廉政工作会议，深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，认真落实国务院廉政工作会议、省委省政府和市委部署要求，研究部署纵深推进全市政府系统党风廉政建设和反腐败斗争工作，徐衣显出席会议并讲话。 徐衣显在市政府第二次廉政工作会议上强调

勇于自我革命打赢反腐败斗争攻坚战持久战

扛牢主体责任全方位建设务实清廉高效政府 昨日上午，省政府第二次廉政工作会议召开，市长徐衣显围绕“优化营商环境，打造务实清廉高效政府”作典型发言。随后，我市召开市政府第二次廉政工作会议，深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，认真落实国务院廉政工作会议、省委省政府和市委部署要求，研究部署纵深推进全市政府系统党风廉政建设和反腐败斗争工作，徐衣显出席会议并讲话。 徐衣显指出，去年以来，全市政府系统全面落实新时代党的建设总要求，推动党的建设全面加强、能力作风持续提升、营商环境不断优化、权力运行更趋规范，营商环境评价取得了全省排名第一的好成绩。他强调，面对发展新形势、新机遇、新挑战，政府系统各级各部门要强化政治意识、纪律观念、法治思维，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争走向深入。要坚持以政治建设为统领，牢牢把握“行政机关首先是政治机关”的要求，把旗帜鲜明讲政治作为立身之本和干事之基，始终践行对党绝对忠诚，持续强化理论武装，严守政治纪律政治规矩，以更加强烈的自我革命精神纵深推进全面从严治党。要坚持以勤廉亲清为主线，用好主题教育成果，全面构建“亲”“清”新型政商关系，树牢勤廉导向、弘扬勤廉追求，从思想上紧起来、能力上提起来、行动上快起来、作风上严起来，涵养风清气正政治生态，营造干事创业浓厚氛围。要坚持以防范未病为重点，聚焦权力集中、资金密集、资源富集等重点领域，盯紧关键岗位、关键环节、关键少数，管好用好财政资金，严防地方金融、国资国企、基建工程和招投标等领域腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐，着力铲除腐败问题产生的土壤和条件。要坚持以人民利益为根本，树牢造福人民的政绩观，严格落实“四下基层”制度，持续推动营商环境优化，坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，坚决整治形式主义、官僚主义，为基层松绑减负、促干部实干担当。要坚持以落实责任为保障，坚定扛牢全面从严治党主体责任，常态长效落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，大力推进以案促改，做到知敬畏、存戒惧、守底线，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。 市住建局、洛龙区在我市会议上作典型发言。 祁建峰应邀出席会议，张玉杰、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、余杰等出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）