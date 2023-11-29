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栾川：龙行龘龘 喜迎八方宾客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅微信公众号 2024.02.12 12:50

　　龙年春节假期，游客出行热情高涨。洛阳市栾川县顺应文旅消费趋势，积极丰富文旅产品供给，策划推出多场文旅活动、精品线路，实行门票免费等惠民举措，营造消费氛围、释放消费潜力。

　　春节期间，老君山、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客免景区首道门票，受到八方游客称赞。

　　老君山景区举办百名“龙人”山顶拼“龙”字迎龙年活动。百名属龙和名字含龙字的游客戴上龙帽登上山顶用身体拼“龙”字，以这种独特的方式迎接农历龙年的到来；在中天门广场，百名“龙人”将包好的饺子摆出了蛟龙出海、龙腾盛世的精美图案，饺子现场煮熟之后，供游客朋友们免费品尝，大家沉浸在春节的喜庆氛围中。

　　鸡冠洞景区在景区检票入口广场、百花坡广场、中心广场等区域为游客准备了精彩纷呈的汉服快闪、财神送福、龙腾盛世、川剧变脸、新春鼓韵、非遗高跷、杂技等文旅活动。

　　重渡沟景区举办新春年俗文化节，汇聚潮汕英歌舞、川剧变脸、打铁花等全国各地非遗民俗表演，游客看表演、尝非遗美食、品浓浓年味，在竹乡水街捏糖人、画糖人、吹糖人，沉浸其中。

　　竹海野生动物园全员换上可爱的“熊猫装”，举办“第三届炸油货新春美食节”，各类特色美食让游客免费品尝，精彩的民俗表演和杂技表演轮番上演，为游客带来欢乐和活力。

　　王府竹海景区特别策划了一场盛大的春节送福利抽奖活动，所有游客凭当天购买的门票可参与抽大奖，奖品包含精美礼品、免费体验券等，为广大游客带来龙年的惊喜和欢乐。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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