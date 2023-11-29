前往洛阳这些景区请注意！交警发布出行提醒

“洛阳交警”今日发布出行提醒，偃师区二里头博物馆、白马寺等景区游客众多，周边道路交通压力骤然增大，前往景区的游客请注意。

“洛阳交警”今日发布出行提醒，偃师区二里头博物馆、白马寺等景区游客众多，周边道路交通压力骤然增大，前往景区的游客请注意。 “洛阳交警”今日发布出行提醒，偃师区二里头博物馆、白马寺等景区游客众多，周边道路交通压力骤然增大，前往景区的游客请注意： 偃师交警大队提示 大年初一、初二期间，偃师区二里头博物馆、玄奘故里、马蹄泉、北环路森林公园、山化汤泉小镇、许庄网红游乐园等景区游客众多，周边道路交通压力骤然增大。 由于部分游客将车辆停放在国省道两侧，占用行车通道，极易造成道路拥堵。预计未来几天，全区景区将再迎人车流高峰，为避免交通拥堵及交通事故发生，偃师公安交警温馨提醒： 1.前往景区游客请将车辆停放在停车场。(玄奘故里、马蹄泉等景区停车场免费)如需在道路两侧停车，请右侧单排停放，禁止在国省道两侧双排停放车辆。 2.建议途经以上景点的大型车辆绕行。 3.如遇交通拥堵，请广大驾驶人服从交警指挥，不要随意加塞变道，做到文明驾驶、按序通行。偃师公安交警祝您新年快乐！出行顺畅！新年都有好心情！ 龙门石窟景区通行提示 【节假日前往龙门石窟景区相对适宜线路推荐】 一、通行高速的前往龙门景区 1.高速公路～二广龙门站～龙顾路～龙门北桥～迎宾大道~龙门景区东北服务区停车场； 二、通行龙门大道前往龙门景区 1.龙门大道～龙门西北服务区停车场(特别提醒：很多人选择这条线路，但此线路由于西北服务区停车泊位太少，几乎节假日上午8点左右就会停满，所以，不建议选择该线路！) 2.龙门大道～南山大道～槐树湾立交～伊水西路～龙门北桥～迎宾大道～东北服务区停车场 3.龙门大道～南山大道～伊水东路～迎宾大道～东北服务区停车场 三、沿南部道路前往龙门景区 1.王城大道以南伊川方向～王城快速路～南环立交～南山大道～并入线路3或线路4。 2.王城大道郭寨区域～龙门西山道路(西山厚载门街口至龙门大道南口段封闭施工)～厚载门街～南山大道～槐树湾立交～伊水西路或伊水东路～迎宾大道～直接前往到东北服务区停车场！！ 四、沿北偏东方向前往龙门景区 1.开元大道东段或东环路～三川大道南延路～槐树立交～伊水西路南段临时停靠。 白马寺景区通行提示 2月12日，目前白马寺大道白马寺景区停车场已停满，建议游客走中州东路将车辆停放中州东路释源广场东西两侧停车场，洛阳交警五大队执勤人员全员在位指挥疏导，请广大司机朋友服从现场民警指挥，不要随意加塞变道，随意停车！ (来源：洛阳交警秩序管理大队、洛阳交警五大队、偃师交警大队)⑥