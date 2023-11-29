洛阳特警强化巡逻防控 护航春节保平安

“节日我在岗，只为守护你！”10日是大年初一，记者在洛阳市洛龙区天街、西工区王城公园、涧西区万达广场等地看到，洛阳公安特警有序开展武装巡逻工作。 据介绍，春节假期期间，洛阳市公安局特警支队全面提升社会面巡逻防控等级，进一步加强社会面巡逻防控，每天将出动巡逻车165台、巡逻人员820人，最大限度屯警街面，结合辖区各类文旅活动安排，重点加强火车站、机场、繁华商业街区、庙会、公园、旅游景区、网红打卡点等人员密集场所的巡逻防控。 洛阳市公安局特警支队有关负责人表示，全市巡特警系统将严格落实“1、3、5”快速反应机制要求，确保遇到突发事件，第一时间处置，全力震慑违法犯罪、服务市民游客。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 孙旭 文/图）