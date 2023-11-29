6方面24条举措！洛阳全力实现经济“开门红”

9日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳出台推动2024年经济“开门红”若干措施，从开展项目攻坚、释放消费潜力、保持文旅热度、促进房地产市场健康发展、稳定企业生产运行、服务保障市场主体6方面制定了24条举措，着力拼抢抓机遇，全力实现经济“开门红”。

9日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳出台推动2024年经济“开门红”若干措施，从开展项目攻坚、释放消费潜力、保持文旅热度、促进房地产市场健康发展、稳定企业生产运行、服务保障市场主体6方面制定了24条举措，着力拼抢抓机遇，全力实现经济“开门红”。

围绕开展项目攻坚，提出5条措施——

加大向上争取力度。紧盯政策动向、资金投向，积极争取国家、省级各类试点，强化项目谋划储备，分类精准施策，争取更多上级资金支持项目建设。

提速推进项目开工建设。完善全市重要项目大攻坚机制，建立市县重大项目攻坚清单，进一步完善项目前期手续，争取更多项目列入国家、省盘子。

高质量实施“三个一批”项目。对“三个一批”项目实行周调度、月通报，定期开展调研督导，推动项目快落地、快建设、快投产。

加快省市重点项目建设。强化与省对接，力争我市更多项目纳入全省2024年重点项目库。对省“双百工程”项目实行市级领导分包，及时研究解决项目推进过程中的突出问题，确保项目按时间节点加快建设。

推动项目尽快形成实物投资量。第一时间转发下达增发国债项目投资计划，积极协调开展备工备料、设备购置等工作，确保2024年6月底前全部开工建设。对项目开工率、资金支付率高于全市平均水平的县区在后续资金安排上给予倾斜。加快推进中央预算内投资、专项债券等项目建设，形成更多实物投资量。