洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新春走基层：鏖战寒夜架起“便民桥”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.09 08:27

夜间施工现场

　　7日凌晨1点，王城大道快速路李屯大桥至郭寨立交段，疾驰而过的车辆卷起冷风，带来阵阵寒意。

　　寒风中，横跨快速路的田山社区人行天桥正在吊装。

　　“再向右微调一点！”司索工杨高峰紧盯着天桥钢箱梁上提前打好的标记点，通过对讲机发布命令。对讲机的另一头，是和杨高峰搭档了8年的吊车司机权朋飞。

　　一人观测角度、一人控制方向，在两个人的配合下，重约65吨的天桥钢箱梁被分段吊起，并稳稳架在支点上。5个小时后，一座横跨王城大道快速路的人行天桥雏形显现。

　　王城大道快速路李屯大桥至郭寨立交段长5.43公里，设计时速60公里，但由于存在两段长陡坡，车辆实际速度多大于设计时速。

　　“该路段西侧分布着田山社区、裴家窑村等多个村庄，人口超2000户，不少村民在路对面还有庄稼地。”市住建局城建中心建筑民工服务科科长吴丹说，然而该路段只有一处信号灯，因此大量车辆从道路中央的隔离带开口处掉头或左转，行人从开口处穿行过街，存在安全隐患，改造迫在眉睫。

　　去年11月，该路段提升改造工程启动。在改造过程中，除了增设信号灯、设置掉头车道、封闭隔离带开口，有关部门还结合群众诉求，决定在田山社区和裴家窑村处分别架设一座人行天桥，供行人和非机动车通行。这便有了开头的一幕。

　　“天桥吊装时，需要提前进行交通导改、临时封闭道路。为减小对车辆通行的影响，我们选择在凌晨施工。”吴丹说。

　　寒冷天气、深夜施工，还要将重约65吨的“庞然大物”精准放在点位上，难度不言而喻。

　　记者在现场看到，相关工作人员提前3个小时到达现场进行交通导改、起重机配种等准备工作，起重工、司索工、焊工等30余名施工人员紧密配合，最终将误差控制在规定范围0.5毫米之内。

　　当日清晨，在田山社区路口这座深夜“拔地而起”的天桥上，施工人员正在进行吊装后的钢箱梁焊接工作，工程预计2月底完工。不少村民聚在一起有说有笑：“以后过马路方便多了！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 李治峰 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 增设3处接驳点！洛阳新春焰火晚会举办...
  • 春节期间，洛阳27处市直机关事业单位...
  • 2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”...
  • 星级服务保障焰火晚会！洛阳大巴式移...
  • 方便外地游客和市民夜间买药！洛阳新...
  • 流光溢彩迎新春 红红火火过大年【组图】
  • 洛阳警方多措并举护航群众安全祥和过佳节
  • 春节期间，洛阳公交部门将主动对接保...
  • 江凌督导检查安全生产、春运保障工作
  • “爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605