新春走基层：鏖战寒夜架起“便民桥”

7日凌晨1点，王城大道快速路李屯大桥至郭寨立交段，疾驰而过的车辆卷起冷风，带来阵阵寒意。

夜间施工现场

7日凌晨1点，王城大道快速路李屯大桥至郭寨立交段，疾驰而过的车辆卷起冷风，带来阵阵寒意。

寒风中，横跨快速路的田山社区人行天桥正在吊装。

“再向右微调一点！”司索工杨高峰紧盯着天桥钢箱梁上提前打好的标记点，通过对讲机发布命令。对讲机的另一头，是和杨高峰搭档了8年的吊车司机权朋飞。

一人观测角度、一人控制方向，在两个人的配合下，重约65吨的天桥钢箱梁被分段吊起，并稳稳架在支点上。5个小时后，一座横跨王城大道快速路的人行天桥雏形显现。

王城大道快速路李屯大桥至郭寨立交段长5.43公里，设计时速60公里，但由于存在两段长陡坡，车辆实际速度多大于设计时速。

“该路段西侧分布着田山社区、裴家窑村等多个村庄，人口超2000户，不少村民在路对面还有庄稼地。”市住建局城建中心建筑民工服务科科长吴丹说，然而该路段只有一处信号灯，因此大量车辆从道路中央的隔离带开口处掉头或左转，行人从开口处穿行过街，存在安全隐患，改造迫在眉睫。

去年11月，该路段提升改造工程启动。在改造过程中，除了增设信号灯、设置掉头车道、封闭隔离带开口，有关部门还结合群众诉求，决定在田山社区和裴家窑村处分别架设一座人行天桥，供行人和非机动车通行。这便有了开头的一幕。

“天桥吊装时，需要提前进行交通导改、临时封闭道路。为减小对车辆通行的影响，我们选择在凌晨施工。”吴丹说。

寒冷天气、深夜施工，还要将重约65吨的“庞然大物”精准放在点位上，难度不言而喻。

记者在现场看到，相关工作人员提前3个小时到达现场进行交通导改、起重机配种等准备工作，起重工、司索工、焊工等30余名施工人员紧密配合，最终将误差控制在规定范围0.5毫米之内。

当日清晨，在田山社区路口这座深夜“拔地而起”的天桥上，施工人员正在进行吊装后的钢箱梁焊接工作，工程预计2月底完工。不少村民聚在一起有说有笑：“以后过马路方便多了！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 李治峰 文/图）