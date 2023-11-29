昨日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显率队深入市公安局、河科大一附院、中信重工、大型商超等看望慰问一线干部职工，督导检查春节供应、安全生产等工作，代表市委市政府向社会各界致以新春问候，送上美好祝福，对大家的辛勤付出和无私奉献表示诚挚敬意和衷心感谢。

徐衣显看望慰问一线干部职工并督导检查春节供应、安全生产等工作

牵挂于心情暖一线致敬城市守护者

保供稳价平安健康确保欢乐祥和年

昨日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显率队深入市公安局、河科大一附院、中信重工、大型商超等看望慰问一线干部职工，督导检查春节供应、安全生产等工作，代表市委市政府向社会各界致以新春问候，送上美好祝福，对大家的辛勤付出和无私奉献表示诚挚敬意和衷心感谢。

万家团圆日，枕戈待旦时。春节期间，总有一批人默默坚守岗位，保障正常运转，守护国泰民安。徐衣显来到市公安局看望慰问值守一线的公安民警，深入承担全市安全调度指挥任务的民意感知中心、情指中心等处，详细了解全市春节假期客流研判、交通疏导、社会管控、风险防范等情况，对公安系统在保安全、护稳定、防风险、促发展中的重要贡献给予充分肯定，勉励大家继续发扬“群众过节、警察站岗”的优良传统，坚守岗位、履职尽责，加密人防频次，提升技防水平，全面提高街面见警率、社会管事率和快速反应能力，为群众安定和社会稳定保驾护航。“你们辛苦了，给大家拜年！”来到河科大一附院景华院区，徐衣显亲切慰问在岗医生、护士，并向全市医护工作者致以节日问候，强调要统筹春节人力调配，开设绿色通道，优化就医流程，提升接诊质效，以坚守护佑群众健康，用实际行动践行医者仁心。并叮嘱有关部门要科学排班轮班，加强关心关爱，全力做好后勤保障。

锚定“开门红”目标，我市不少企业正铆足干劲、全力冲刺。徐衣显深入中信重工集团生产车间，与一线工人亲切交流，仔细了解企业生产经营、安全管理等情况，并实地调研杨金安大国工匠、郭卫东中原大工匠工作室，向全市产业工人、工匠人才送上节日祝福。徐衣显指出，稳企业就是稳经济、稳就业、稳民生，各级各部门必须做实做好一流服务。希望各企业坚持以创新为引领，加快推进科技攻关、产品升级、标准引领，进一步开拓多元市场、延链补链强链、加快集群集聚，擦亮“洛阳智造”，建功“大国重器”，为全市高质量发展增光添彩。

春节即到，年味愈浓。走进大张长申大河荟店，满眼的红灯笼、中国结和“龙”字挂饰，营造出浓浓的喜庆氛围，超市内熙熙攘攘、“烟火气”十足。徐衣显走进超市，仔细询问米面、果蔬、水产等物资供应和销售价格，详细了解货源组织、检验检疫和储备运输等情况。他指出，要高度重视节日保供稳价，密切关注市场供应、产品质量和价格动态，提前研判人流、物流、天气等变化，加强产销对接，稳定商品价格，把好货源关、绿色关，让群众买得安心、吃得放心。

岁末年关，安全是“第一关”。徐衣显来到洛龙区一烟花爆竹储存库，认真了解储存管理、网点布局、转运销售等情况，强调要严格落实省市关于烟花爆竹管理工作要求，落实落细安全防范措施，抓好源头管控，加强巡逻处置，严厉打击非法生产、经营、燃放烟花爆竹等行为，引导群众限点限时限类安全燃放、文明燃放，让全市人民度过一个平安欢乐祥和的春节。

牛刚、楚国剑等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)