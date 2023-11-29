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“乘风起势·奋进洛商”新春团拜会举行 徐衣显出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源: 洛阳网 2024.02.07 12:59

“乘风起势·奋进洛商”新春团拜会举行
徐衣显出席并讲话

　　6日晚，我市举行“乘风起势·奋进洛商”新春团拜会，来自全国各地的洛阳商会企业家及洛阳各商协会企业家代表齐聚一堂，共迎新春、共话桑梓、共叙乡情、共谋发展。市长徐衣显出席活动并讲话。

　　在讲话中，徐衣显对外地洛阳商会企业家及本土优秀企业家代表表示欢迎，对他们长期以来为洛阳发展作出的贡献和提供的帮助表示衷心感谢。徐衣显说，回首刚刚过去的2023年，洛阳抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等战略机遇，聚焦“建强副中心、形成增长极”，真抓实干、克难攻坚，经济发展质量效益明显提升，创新能力不断增强，风口产业集聚成势，文旅融合“顶流”出彩，现代化洛阳建设取得了新进展新成效，这离不开各位洛商的关心和支持。

　　徐衣显说，进入新时代，省委省政府赋予了洛阳更高的定位、期望和要求，确定了支持洛阳进入特大城市的国土空间布局，必将形成更多的政策汇聚、资源积聚、人才集聚，也将带来更多的市场机遇、投资机遇、发展机遇。遍布全国的洛阳商会是党委政府团结凝聚广大民营经济人士的桥梁纽带，也是服务民营经济高质量发展的重要平台。希望各家在外洛阳商会和各位企业家乡贤们继续关心洛阳、服务洛阳、发展洛阳，充分发挥眼界宽、人脉广、路子活的优势，在产业发展上出谋划策，在投资兴业上大显身手，在招商引资上牵线搭桥，在宣传推介上现身说法，广泛联系和动员在全国各地创业发展的河洛儿女心系桑梓、情注家乡，寻找合作良机，共谱合作新篇，为重振洛阳辉煌贡献更多智慧和力量。洛阳市将用心当好“金牌店小二”，用情做好“首席服务员”，与企业家们在这片创新创业的热土上乘风起势、双向奔赴，共享大好机遇，共创美好未来。

　　团拜会上，我市系统介绍了产业链招商和开放工作情况，上海洛阳商会会长程保平、广东洛阳商会会长卫中安等作了分享发言。市工商联与中国银行洛阳分行签署了战略合作协议，双方将积极探索“商会+银行+企业”金融服务模式，为商会成员企业提供优质金融服务，为洛阳民营经济高质量发展提供金融支撑。

　　中国银行河南省分行副行长朱大鹏，市委常委、统战部部长韩治群等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 郭旭光)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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