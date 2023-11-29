徐衣显主持召开市政府第21次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第21次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神及省、市两会精神，研究我市2024年经济“开门红”若干政策措施，就春节期间各项工作进行安排部署。

市政府第21次常务会议要求

全力以赴拼经济确保实现开门红

保供保畅保安全确保平安祥和年

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第21次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神及省、市两会精神，研究我市2024年经济“开门红”若干政策措施，就春节期间各项工作进行安排部署。

会议传达学习了中共中央政治局会议精神、习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话等精神。徐衣显强调，要坚持党对一切工作的领导，把握高质量发展总要求，胸怀“两个大局”，开创发展新局，推进现代化洛阳建设迈上新台阶。要学习贯彻省、市主题教育总结大会精神，巩固拓展主题教育成果，持续推进问题解决，真正将主题教育成果转化为践行宗旨、改善民生的实际成效。要深刻理解新质生产力的基本内涵、显著特征和核心要义，有效整合科技创新资源，以“新”提“质”、以“质”催“新”，塑造发展新动能新优势，构建符合洛阳功能定位的现代化产业体系。

会议传达学习了省、市两会精神，研究关于推动2024年经济“开门红”若干措施。徐衣显强调，开局关乎全局，起势决定后势，实现一季度“开门红”对全年经济运行至关重要。要带头深学细悟，紧扣“两个确保”“十大战略”“十大建设”，抢抓战略机遇，把握发展主动，推进动能转换，加快形成新质生产力。要着力稳定经济，精准制定经济“开门红”若干措施，加大项目攻坚力度，推进消费提质扩容，壮大发展民营经济，提高发展质量效益。要坚持产业为基，聚焦5大产业集群、17条优势产业链，大力发展“四新一装备”等风口产业，推动产业链、供应链、价值链向高端迈进。要统筹区域发展，抢抓国家超大特大城市城中村改造重大机遇，实施“三大工程”，优化空间格局，推动城乡融合，加快推进以人为核心的新型城镇化。要深化改革开放，深化开发区改革、国企改革、投融资体制改革，加快推进制度型开放，完善“万人助万企”包联服务机制，打造一流营商环境。要巩固“三转三优”，严格落实“13710”工作制度，建立督导调度、内部通报、考核评估等机制，形成系统谋划、一体推进、跟踪问效的工作体系，提高政府创造性执行力。要防范化解风险，切实抓好安全生产，统筹做好保交楼、保稳定、保民生工作，确保社会大局和谐稳定。

会议部署了春节期间重点工作。徐衣显强调，要守牢安全底线，紧盯重点领域重点场所，深入开展“六查一打五整治”，全面排查梳理风险隐患，确保万无一失。要推进文旅提质，精心组织、周密安排，扎实认真做好各项服务保障，确保春节期间文旅市场“安全、有序、优质、高效、文明”。要统筹市场保供，全力做好煤电油气和民生物资保供稳价，守住供应“基本盘”，集结稳价“主力军”，畅通运输“补给线”。要确保廉洁过节，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头做好廉洁自律，在整治“四风”、正风肃纪上持续发力，努力营造风清气正的政治生态。要严格值班值守，落实领导带班和24小时值班值守制度，加强信息研判，科学调度指挥，确保节日期间各项工作高效有序运行。

会议还研究了国企改革、文物保护、停车管理等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)