新春走基层：老薛小年了心事

2日是腊月二十三、小年，片片雪花簌簌落下。老城区人民法院执前矛盾纠纷化解中心内，办案气氛火热，工作人员一大早便忙碌起来。

潘倩倩联系被告释法明理，督促其还款

2日是腊月二十三、小年，片片雪花簌簌落下。老城区人民法院执前矛盾纠纷化解中心内，办案气氛火热，工作人员一大早便忙碌起来。

执前调解员潘倩倩一边指导已履行的案件当事人领取自动履行证明书，一边帮助执行申请人填写立案申请。

“没想到这么快就拿回了欠款，感谢法官。”当天上午，老薛领取自动履行证明书后笑着说，“今天是小年，总算了了一桩心事，可以安心过年了。”

老薛是谁？一起合同纠纷案件的当事人。2021年12月，郭某向老薛租赁了一台挖掘机。后经双方结算，施工费用共计1.5万元，郭某在支付6000元后，一直未支付剩余的9000元。

“去年10月，老薛到我院起诉后，经法官诉前调解，双方约定，今年1月30日前郭某分期支付剩余的9000元欠款。”潘倩倩说，到1月29日，郭某仍有部分欠款没有支付，他们接到老薛的执行立案申请后，启动执前和解程序，电话联系郭某，并从情理法理角度劝说其主动履行法律义务。当天下午，郭某主动履行了还款义务。

“虽然我的案件标的不大，但从诉讼到执行，法官和执行人员多次组织我们调解，用心用情维护我的胜诉权益。我能快速拿回欠款，是他们在背后付出了很多的时间和精力。”老薛很有感触地说。

执行干警高飞说，执前和解能够保障当事人胜诉权益不打折扣，对于像郭某一样的被告当事人，主动履行还款义务领取自动履行证明书，有利于化解其在行政审批、招标投标、金融借款、信用评价等方面的阻碍，助其修复社会信用和社会评价，营造优化营商环境的良好氛围。

“很多执行案件的标的都不大，当事人在取得生效法律文书后、执行案件立案前，执前矛盾纠纷化解中心在当事人自愿的基础上，委派专业的调解组织或调解员耐心倾听双方的想法和诉求，结合法律、情理多元解纷，促使双方当事人达成和解，使债权人尽早实现权益，从根本上解决纠纷。”高飞说，小案件关乎大民生，这种模式既能让申请执行人快速兑现胜诉权益，又能让被执行人避免因强制执行付出更大代价，实现案结事了人和，让人民群众感受到司法的温暖和正义。

老薛和郭某离开后，潘倩倩翻开执行案件申请立案登记本，像往常一样，按照上面登记的信息，联系被告释法明理，督促其还款，为当事人胜诉权益兑现“加油”提速。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹 申文娟 文/图)