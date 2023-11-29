昨日上午，市政府党组(扩大)会议暨开展以案促改会议召开。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议暨开展以案促改会议

以案为鉴以案促改纵深推进全面从严治党

举一反三标本兼治打造忠诚干净担当队伍

昨日上午，市政府党组(扩大)会议暨开展以案促改会议召开。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

会议传达学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》，通报了违法违纪案件典型案例，市政府党组成员以案促改作了交流发言。徐衣显指出，以案促改是全面从严治党的重要抓手，也是一体推进“三不腐”的有效举措。他强调，市政府党组要高度重视以案促改工作，把以案促改纳入全面从严治党责任清单，制订工作方案、完善工作机制，主动自查自纠、抓好问题整改，努力实现以改促建、以建促治。要坚持思想为本，拧紧理想信念“总开关”。提高政治站位，筑牢思想根和魂，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，巩固主题教育成果，增强拒腐防变免疫力。深刻反思思想作风的松懈点、制度建设的薄弱点、权力运行的风险点，坚守为民初心之本，负起勇担使命之责。要坚持学习为基，强化全面从严“主基调”。深刻领悟党的纪律建设的政治性、时代性、人民性、严肃性、系统性，增强严守党章党规党纪的思想自觉、行动自觉，严于律己、严负其责、严管所辖，带动“绝大多数”知畏知止、自省自律，管好配偶子女和身边工作人员，以好家风涵养好作风。要坚持制度为先，织密纪律规矩“防护网”。厉行勤俭节约、依法依规决策、强化监督管理，聚焦重点领域和关键环节，扎紧扎牢制度“笼子”，形成配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，真正把以案促改的成效体现到净化政治生态上、体现到服务保障中心工作开展上。要坚持实干为重，答好推动发展“必答题”。完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持把高质量发展作为首要任务，抓住事关洛阳发展的重大问题，推动市委、市政府决策部署有效转化为制度机制、具体措施和务实效果。要坚持治党为要，压紧廉政建设“责任链”。严格落实“两个责任”，自觉接受各方监督，以案促改标本兼治，扎扎实实做好整改“后半篇文章”，全面推进从严治党，加强政府自身建设，锤炼过硬能力作风，以更大力度和更实举措提升政府工作质效。

会议还研究了统计工作。徐衣显强调，市政府党组成员和各部门各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，牢固树立正确的政绩观，依法科学做好新时代统计工作。要提高统计工作质量，夯实统计基层基础，配强统计基层队伍，强化数据审核把关，确保做到统必实据、应统尽统。要持续构建长效机制，强化统计造假惩戒震慑，营造统计权利有保障、统计权力受制约、统计违法必追责的工作环境，切实提高统计数据的客观性、真实性、准确性。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)