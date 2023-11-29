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徐衣显调研城市亮化和新春文旅活动筹备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.04 23:04

徐衣显在调研城市亮化和新春文旅活动筹备工作时强调
龙行龘龘前程朤朤共庆神都洛阳年
安全第一宾至如归共度欢乐祥和节

　　新春佳节临近，节日氛围渐浓。2月4日晚，市长徐衣显深入中心城区部分街区、商圈和公园，调研城市亮化提升和新春文化旅游活动筹备工作，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，精心扮靓城市形象，丰富文化旅游活动，扎实做好安全防范，为全市人民和广大游客营造欢乐喜庆祥和的节日氛围。

　　白雪映衬，华灯初上。开元湖特色商业街区溢彩流光、移步易景，一串串由灯笼、藤球、福字灯牌组成的亮化景观与雪景相映成趣。徐衣显现场察看景观设计和亮化效果，指出开元湖片区是洛阳现代轴线上的核心商圈，是城市形象展示的重要地标，要坚持高起点设计、高标准实施、高效率推进，把传统文化与现代业态、节庆氛围与景观亮化结合起来，以“绣花”功夫打造精品亮化工程，着力营造层次分明、靓丽多彩、红红火火的暖心体验。

　　逛庙会、赏花灯是洛阳的传统特色年俗。隋唐城遗址植物园新春游园会暨新春灯会准备就绪，惟妙惟肖的龙年主题灯组亮点纷呈、应接不暇。徐衣显走进公园，详细察看灯组安装、庙会筹备、游园安全管理等情况，叮嘱相关部门系统研究谋划，周密安排部署，丰富文旅场景，提升消费业态，强化安全管理，让广大群众和游客在沉浸式体验中感受不一样的河洛年味。徐衣显还到南昌路等处调研。

　　徐衣显在调研中强调，新春佳节是中华民族最重要的传统节日。做好城市景观亮化、办好文化旅游活动，对于提升城市品质、营造节日氛围、增强群众幸福感和游客满意度具有重要作用。要提高思想认识，突出重点区域、重点路段、重要节点，高质量精细化做好城市亮化、环境美化，让城市更加时尚、更富魅力、更具年味。要秉承务实节俭、喜庆热烈的原则，精心组织开展融合体现“中国年、河洛韵、时代感、体验性”的新春文化活动，更好满足人民群众精神文化新需求、新期盼。要把握新文旅特征，注重优秀传统文化创造性转化、创新性发展，精准把握青年喜好，完善提升服务品质，布设网红打卡点，打造文旅新场景，用好互联网传播手段，着力提升洛阳文旅的吸引力和美誉度，持续保持“火爆出圈、顶流出彩”。要守牢安全底线，强化隐患排查，做好流量监测，完善应急预案，确保万无一失，统筹抓好消防安全、食品安全、治安管理等工作，确保全市人民和广大游客过一个欢乐喜庆、安定祥和的新春佳节。

　　李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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