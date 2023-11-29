世客会已进入“洛阳时间” 各项筹备工作正如火如荼——市政协委员周佳

今年，世界客属第33届恳亲大会将在我市举办，相关筹备进展情况如何？洛阳市政协委员、洛阳市侨商联合会执行秘书长周佳热情回答记者提问。 今年，世界客属第33届恳亲大会将在我市举办，相关筹备进展情况如何？洛阳市政协委员、洛阳市侨商联合会执行秘书长周佳热情回答记者提问。 作为客家人心目中的圣地，近年来，洛阳市致力于弘扬客家祖根地文化品牌，挖掘客家文化新的时代内涵，通过开展寻根祭祖、文化旅游等活动保护、展示客家文化。 周佳说，当前，第33届世客会已进入“洛阳时间”，洛阳市各项筹备工作如火如荼开展，围绕叫响洛阳“客家祖根地”进行定位，聚焦“回家、寻根”，突出“共建、共融”，使全世界客家人对洛阳“客家祖根地”具有强烈的认同感。同时，还将举办客家文化学术研讨、客家青年发展交流、客家商务推介交流、祭祖拜祖等系列活动。 周佳表示，将利用世客会这一品牌载体，积极发挥侨界联系广泛、融通中外优势，深化交流合作，继续弘扬中华文化、传播中华文明，不断增进华裔青少年对祖国的了解和感情，让更多远在他乡的客家人“回家”。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）