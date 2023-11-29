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徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者和驻洛部队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 00:10

徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者和驻洛部队
岁寒情暖送祝福共话发展愿景
走访慰问办实事畅叙鱼水深情

　　在新春佳节来临之际，2日上午，市长徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者和驻洛部队，代表市委、市政府向他们致以节日问候和新春祝福，并对他们为洛阳经济社会发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意。

　　“老领导精神真好！”“请老领导对我们的工作给予批评指导。”“祝老领导身体健康、春节吉祥、阖家幸福。”徐衣显先后到刘典立、潘汉平、杨宏保、梅东魁、王全乐等离退休老同志家中，与他们亲切交谈，送祝福、问冷暖、话发展，简要介绍了洛阳一年来经济社会发展取得的显著成就，悉心倾听他们的意见和建议。他表示，老干部老同志是洛阳建设和发展的亲历者、推动者、奉献者，传承了党的光荣传统，体现着优良作风，为我们带来了宝贵的精神财富。真诚希望老同志们永葆本色、发挥优势，一如既往关心支持洛阳发展，为现代化洛阳建设多提建议、多献良策。他再三叮嘱有关部门要用心用情做好老干部工作，全面落实各项政策，精准精细服务保障，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让他们过上幸福、安康的晚年生活。

　　致敬国之栋梁，书写创新华章。在中国工程院院士李俊贤家中，徐衣显与老人促膝而坐，关切地询问身体健康、日常起居等情况，并送上新春祝福和美好祝愿，感谢他为国家技术进步和洛阳高质量发展作出的杰出贡献。在普莱柯生物，徐衣显看望慰问俄罗斯工程院外籍院士、国家兽用药品工程技术研究中心主任田克恭，与其共同探讨技术创新、市场拓展、产品攻关和P3实验室建设等情况，对田克恭率领的科研团队取得的骄人成绩给予充分肯定。他表示，要搭建汇才聚智的创新平台，优化近悦远来的人才生态，营造尊贤重才的浓厚氛围，大力弘扬院士专家们的创新精神、攻坚精神、奋斗精神、争先精神，为现代化洛阳建设提供更多智力支持、创新支撑。

　　徐衣显还到火箭军96608部队走访慰问，向部队官兵送上新春的美好祝福，畅叙鱼水深情，共谋发展大计。他说，洛阳是驻军大市、兵源大市、优抚大市，连续多次荣膺“全国双拥模范城”称号，将深入学习贯彻习近平强军思想，全力服务国防和军队建设，认真落实各项优抚政策，为驻洛部队官兵铺好“后路”、建好“后院”、护好“后代”，用心用情用力解难题、办实事，持续巩固军政军民团结好局面，推动双拥工作再上新台阶。部队领导纷纷表示，将大力弘扬优良传统，视人民为亲人、把驻地当故乡，为现代化洛阳建设贡献更大力量，奋力谱写军地协同发展崭新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者  郭旭光）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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