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注意防范！未来几天洛阳将有雨雪冰冻天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:58

　　昨日，我市大雾散去，降雪活动按下暂停键。据中国天气网消息，接下来几天，将迎来雨雪冰冻天气的鼎盛时段，同时，这也是节前春运的关键雨雪影响期。

　　此次过程影响范围广、累积雨雪量大，陕西、山西中南部、河北南部、河南、山东、湖北、重庆北部和东部等地累计降雪量10毫米～20毫米，局地超30毫米。尤其是河南、湖北部分地区降雪持续时间4天至5天。

　　市气象台昨日17时04分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请您注意防范。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，昨日夜里到4日，我市继续出现低温、降雪天气，最低气温将在5日早上降至-10℃～-8℃，山区可达-12℃；本周后期云系较多，气温较前期缓慢回升。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天有小到中雪，局部大雪，气温-4℃～-2℃。

　　明日：阴天有大雪，局部暴雪，气温-5℃～-2℃。

　　4日(周日)：中到大雪转阴天，气温-5℃～-3℃。

　　5日(周一)：多云，气温-9℃～-1℃。

　　6日(周二)：多云间阴天，气温-8℃～1℃。

　　7日(周三)：阴天间多云，气温-6℃～2℃。

　　8日(周四)：多云到晴天，气温-6℃～5℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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