立良法促善治 谋发展谱新篇 ——洛阳市十六届人大常委会2023年立法工作综述

立良法促善治，是新时代赋予立法者的神圣使命。2023年，是市十六届人大常委会依法履职的开局之年。

立良法促善治，是新时代赋予立法者的神圣使命。2023年，是市十六届人大常委会依法履职的开局之年。市十六届人大常委会自觉把党的领导贯穿人大立法工作始终，坚持“六个坚定不移”工作原则，贯彻“立法工作一盘棋”思路，在服务中心大局中抓住立法关键点，在突出特色中找准立法着力点，在关注民生中把握立法切入点，在务求实效中体现立法落脚点，践行以人民为中心的发展理念，坚持科学立法、民主立法、依法立法，全年共制定地方性法规2件、决定9件，为保障洛阳经济社会高质量发展提供了坚实法治保障。

坚持党的领导，牢牢把握立法工作正确政治方向

市人大常委会深入贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，把党的领导贯彻到立法工作全过程各方面，推动中央、省委、市委重大决策部署落地见效。

一年来，市人大常委会坚持围绕中心、服务大局，按照党委有要求、工作有需求、群众有诉求原则，紧盯“三项重点工作”研究谋划立法项目，充分发挥立法在洛阳现代化治理中的引领和推动作用。同时，严格落实请示报告制度，立法中重大事项及时报请市委研究审定，对于市委批复及交办立法事项，及时制订方案并组织实施，确保落实落细。

创新工作机制，有效保障立法工作高质量开展

创新完善“1+4+N”工作机制，不断发挥人大立法主导作用，建立“党委领导、人大主导、政府依托、社会参与”的立法工作格局，确保立法工作系统性、整体性、协同性、实效性。

市人大常委会成立立法协调小组，制定工作规则、立法工作办法等，建立完善基层立法联系点和立法研究基地、立法专家工作等制度，规范工作流程，围绕城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等四个领域开展立法，切实用活用好立法手段、用全用足立法资源。

同时，市人大常委会多层次完善立法智慧库，增强立法队伍力量。筹建立法研究中心，增设专司立法副主任委员，聘请40位立法专家、15位规范性文件备案审查咨询专家，设置1个立法研究基地，基层立法联系点增至30个，广泛征集专家意见建议，吸纳民意、汇集民智。

坚持人民至上，着力提升立法精准化精细化水平

去年以来，市人大常委会坚持立足“一长一短”谋划推动，以长计划、短安排相结合，科学制订立法计划和立法规划；聚焦“一大一小”领域载体，按照“小切口、巧角度、小快灵、有特色、真管用”的工作要求，坚持问题导向，紧扣大局、着眼急需，解决群众急难愁盼问题；践行“一明一暗”工作举措，采取“明察+暗访”方式，听取最基层声音、掌握第一手材料，增强立法针对性；树立有解思维，着眼“一前一后”实践路径，坚持立法前问需于民、立法中问计于民、立法后问效于民，深入践行立法工作全过程人民民主，使法规接地气、立得住、行得通、真管用。

务实为要，立改革发展急需之法。市人大常委会紧扣全市中心工作，围绕加快推进洛阳特色产业与电子商务创新融合，促进我市电商新业态高质量发展，出台关于促进电子商务产业高质量发展的决定，有效破解新业态应用不充分、配套支撑不够完善等问题。

匠心为基，立突出地方特色之法。市人大常委会以《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》护航洛阳牡丹产业优化升级，推动洛阳牡丹文化走出去，飘香世界，吸引各地游客走进来，共赴花城之约。

民生为本，立人民群众呼唤之法。市人大常委会充分发挥“条例+决定”的倍增作用，及时回应群众关心关注。出台关于促进洛阳特色餐饮发展的决定，推进洛阳特色餐饮规范化、标准化、品牌化和产业化发展；出台《洛阳市住宅物业管理条例》、关于规范物业服务收费管理的决定、关于既有住宅加装电梯的决定、关于“飞线”治理的决定、关于邻里中心和乡里中心建设的决定等，在住有所居、居有所安上加强制度供给；出台关于加强电动自行车和共享单车管理的决定、关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定，营造文明有序的交通环境。

讲好立法故事，立行并重确保法规有效落实

法规的生命和权威在于实施。市人大常委会坚持立行并重，通过加强宣传推动地方性法规落地生根。

《洛阳市住宅物业管理条例》《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》实施前，市人大常委会召开新闻发布会，全面系统地介绍了相关条例的出台背景、立法过程和特色亮点，探索采用现场直播方式向全社会发布，确保新出台的地方性法规深入人心。

每一部法规、决定的出台，背后都凝聚着立法工作人员的心血与付出。市人大常委会通过深入基层一线数次调研，与各方人士反复座谈，推动一系列带有洛阳特色的法规、决定落地见效，切实保障群众切身利益，护航经济社会高质量发展。

2024年，市人大常委会将继续以高质量立法引领洛阳高质量发展，奋力书写更加出彩的洛阳立法篇章，为加快推进现代化洛阳建设贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 徐颂颂）