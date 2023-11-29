洛阳市城管局：连夜除冰雪 保障道路畅通

1日，记者从洛阳市城管局获悉，截至今日6时，已开展除冰雪作业2轮，洛阳城市区道路、桥梁通行正常。

1日，记者从洛阳市城管局获悉，截至今日6时，已开展除冰雪作业2轮，洛阳城市区道路、桥梁通行正常。 1日，记者从洛阳市城管局获悉，截至今日6时，已开展除冰雪作业2轮，洛阳城市区道路、桥梁通行正常。 为防范本次低温雨雪冰冻灾害天气，全力以赴做好城市区道路桥梁除冰雪应急抢险工作，洛阳市城市管理局提前谋划、专题开会部署，及时启动应急预案，组建应急队伍100支共计6400余人，预置大型除雪设备170余台，储备融雪剂1900吨，设立5个应急物资仓库，并加强值班值守，全力落实好道路清冰除雪、水气暖保供等工作。 1月31日18时30分，城市区开始出现积雪，应急队伍全员出动，对102座中型以上桥梁、垃圾专用线、陡坡、涵洞隧道出入口进行撒布融雪剂及除冰雪作业。 截至2月1日早上6时，共开展除冰雪作业2轮，出动63支应急队伍共计3906人次，除雪车辆102台次，撒布融雪剂410吨，洛阳城市区道路桥梁通行正常。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）