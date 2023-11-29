新一轮雨雪低温天气来袭 洛阳各部门提早部署、全力应对

昨日下午，洛城开始飘起雪花。

昨日下午，洛城开始飘起雪花。随着新一轮大范围雨雪低温天气来袭，我市各相关部门积极研判、提早部署、多措并举，全力做好应对工作，保障市民出行安全和正常生产生活秩序。

城管部门

预设应急队伍 保障群众出行安全

为应对此次降雪过程，我市城管部门全力做好保障工作。

市环境卫生服务中心负责人表示，各区环卫部门预设了12支应急队伍，共计1200余人，预备各类除雪设备121台、融雪剂500余吨。降雪期间，工作人员将根据先主干道后次道，先重点路段后支路段的原则，及时清理道路及桥梁坡段积雪，保障群众出行安全。

同时，市城管执法部门已提前采取上门、入户、进社区等多种方式，开展对辖区门前三包单位及社会单位进行宣传告知，督促其做好扫雪铲冰工作，引导市民从身边做起，主动参与门前、便道、街巷、小区等区域扫雪铲冰工作，积极营造人人参与的良好氛围。

交通部门

除雪保通抢险队伍 严阵以待

记者从市交通事业发展中心获悉，为应对此次降雪过程，该中心做好了充分准备，提前安排市、县两级公路部门组建了23支除雪保通抢险队伍，准备融雪剂400余吨，巡查车辆80余辆，以及除雪车、融雪剂撒布机等机械设备100余台。

“我们将持续加强与气象、交通执法等部门的协调联动，加强公路覆冰监测，加密道路巡查频次，持续做好道路除冰保通各项工作，确保管养公路的安全畅通，全力保障群众安全出行。”市交通事业发展中心相关负责人说。

高速交警查看除雪设备

高速交警支队

多渠道发布路况信息 加强巡逻管控

记者从洛阳高速交警支队获悉，为应对此次降雪过程，该支队提前部署，全力以赴做好冰雪天气应急保通工作。

洛阳高速交警支队有关负责人介绍，在降雪期间，高速交警将通过高德地图、洛阳网等平台及时发布路况信息，为广大驾驶员提供服务。同时，该支队还将及时督促高速运营单位开展应急抢险、除雪融冰等工作，根据路面地温情况，提前撒布融雪剂。

此外，高速交警还将联动高速运营单位，加强重点路段的巡逻管控和收费站的值守，确保各类应急物资及车辆顺利通行，做好突发事件的应急处置工作，确保群众安全出行。