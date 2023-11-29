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受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2024.02.01 08:18

　　今日洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年2月1日7:00，以下公交线路停运或做出调整。

　　临时停运线路

　　36路、73路、89路、V12路、便民3号专线、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线

　　临时调整线路

　　11路：调整为“洛阳站-天津路周山大道口”区间运行；

　　18路: 内环沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

　　24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

　　40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

　　41路: 调整为“洛阳站-四通路铁路桥”区间运行；

　　50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行；

　　52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

　　61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

　　62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行；

　　63路：调整为“蓬莱路武汉南路口东-王城大道关林路口”区间运行；

　　65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行；

　　87路: 调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

　　95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　113路: 调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

　　202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

　　207路:从谷水西发车，沿原线行驶至长安路与西苑路交叉口后，改走西苑路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　208路: 从谷水西发车，沿原线行驶至秦岭路与南华路交叉口后，改走南华路恢复原线，调整路段去、回程一致(不途经天山路、科文路)；

　　V3路: 调整为“中州东路公交停车场-四通路铁路桥”区间运行；

　　V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　V8路：调整为“中州东路公交停车场—平等街北口”区间运行；

　　V17路：从蓬莱路武汉南路口东发车，沿原线行驶至龙鳞路与联盟路交叉口后，改走联盟路、南昌路，九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　韩旗专线:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。

　　以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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