受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时调整

今日洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年2月1日7:00，以下公交线路停运或做出调整。

今日洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年2月1日7:00，以下公交线路停运或做出调整。

临时停运线路

36路、73路、89路、V12路、便民3号专线、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线

临时调整线路

11路：调整为“洛阳站-天津路周山大道口”区间运行；

18路: 内环沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

41路: 调整为“洛阳站-四通路铁路桥”区间运行；

50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行；

52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行；

63路：调整为“蓬莱路武汉南路口东-王城大道关林路口”区间运行；

65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行；

87路: 调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

113路: 调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

207路:从谷水西发车，沿原线行驶至长安路与西苑路交叉口后，改走西苑路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

208路: 从谷水西发车，沿原线行驶至秦岭路与南华路交叉口后，改走南华路恢复原线，调整路段去、回程一致(不途经天山路、科文路)；

V3路: 调整为“中州东路公交停车场-四通路铁路桥”区间运行；

V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

V8路：调整为“中州东路公交停车场—平等街北口”区间运行；

V17路：从蓬莱路武汉南路口东发车，沿原线行驶至龙鳞路与联盟路交叉口后，改走联盟路、南昌路，九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

韩旗专线:调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。

以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥