刚刚，洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室发布最新提醒

刚刚，洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室发布低温雨雪冰冻天气的提醒。 刚刚，洛阳市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室发布低温雨雪冰冻天气的提醒，具体内容如下： 据市气象部门预报，1月31日下午我市自西南向东北先后出现小雪，1月31日14时至17时国家观测站降水量(毫米)为：汝阳2.4、嵩县1.3、洛宁1.3、栾川1.2、伊川1.2、宜阳1.1、市区0.5、偃师0.3、新安0.2、孟津微量。 短期预报： 1月31日夜里：阴天有大雪，局部暴雪。 2月1日(周四)：阴天有小雪，局部中雪，东北风3～4级，气温-4℃～-1℃。 2月2日(周五)：阴天小雪转中雪，局部大雪，偏北风3级左右，气温-5℃～-3℃。 2月3日(周六)：阴天有大雪，局部暴雪，气温-6℃～-4℃。 市低温应指办提醒： 注意保暖，防寒防冻 请市民朋友及时关注气象、应急、交通、交警等部门发布的天气预报、响应预警等信息，注意保暖、防寒防冻，避开危险地段，合理安排工作生活计划。 交通出行，注意安全 本轮过程正值春节前返乡出行高峰期，雨雪造成的冰冻及低能见度天气对公路、铁路、航空等都将造成较大影响，建议提前做好各项应急准备工作，加强交通安全、城市运行等管理工作。本轮全国性大范围雨雪天气过程，将对回乡探亲、旅游出行造成很大影响，建议公众密切关注天气，出行前要注意机场、车站、高速公路公告，避免耽误行程。低温雨雪天气期间，建议市民朋友减少出行，出行时尽量乘坐公共交通工具。步行最好穿防滑鞋，过马路注意路况和车情；少骑或不骑自行车和电动自行车，骑行要保持注意力集中，带好头盔、减速慢行，防范跌倒和交通事故；驾车应保持安全车距，低速行驶，避开易结冰积雪的山区道路、桥梁隧道、陡坡急弯等高风险路段，防范暴雪后路面湿滑导致车辆碰撞。 合规操作，严防事故 气温骤降，火、电、气等取暖设备使用频次激增，请市民朋友防范火灾、一氧化碳中毒、触电等事故发生，选购安全合格取暖设备，避免长时间通电；大功率取暖设备应配备专用插座，避免超负荷用电；取暖设备应远离可燃物，出门时切记关闭电源。 加强防护，远离危险 请市民朋友自觉清理阳台杂物，防止物品坠落。外出时远离老树、构筑物、墙体、牌匾及积雪危险区域，以防被砸压；路过桥下、屋檐处时，防止冰凌融化脱落伤人。生产经营单位应强化对施工现场临时建筑、塔吊等大型机械和施工用电等部位和环节的安全防护。 提前防范，防止冻伤 请及时关注气象和农业部门发布的风险预警，防范大风降温及雨雪、冰冻天气对农牧设施的不利影响。做好大棚设施加固、和防寒防冻工作。及时清除棚顶冰雪并防御极端天气造成的棚室受损或蔬菜冻害，做好牲畜圈舍修复加固、牲畜防寒保暖工作。 及时清除，严防垮塌 密切监控、及时清除学校体育馆等各类场馆、加油站、物流仓库、大跨度建筑物、农业设施大棚、临时搭建物、危房顶部积雪，防止垮塌。 合理安排，避免事故 各单位要密切关注天气变化，合理安排生产经营活动，以“防寒保暖、防冻防滑、防风防雾、防火防爆、应急防备”为重点，全面做好低温雨雪天气期间的安全生产工作。按照本行业应急预案规定，切实做好灾害应对工作。政府部门、各企事业单位要做好安全生产相关工作。要及时排查安全隐患，做好管道、设备设施防冻、防凝措施，暂停非必要的检维修作业和动火、受限空间、高处检修等作业，做好各自安全防范工作，最大限度减少次生灾害事故的发生。⑥