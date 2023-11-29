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应救尽救！洛阳市救助管理站积极应对极端天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 21:22

　　31日，记者获悉，为进一步做好极端天气下流浪乞讨人员和临时遇困人员的救助保护工作，洛阳市救助管理站多措并举，确保流浪乞讨人员和临时遇困人员得到及时有效救助。

　　强化发现机制，加大巡查力度

　　主动救助，服务前移。在大风降温、降雪极端天气等重要特殊时间节点，做好日间巡查救助，加大夜间巡查力度。安排专人专车，每天安排3台救助专用车辆保障巡查工作，同时每车配备2名人员全天候到洛阳火车站、部分旅游景点、商业街等流浪乞讨人员和临时遇困人员可能活动的重点区域加大巡查力度，同时每车配备足量的御寒衣物、防护物资及符合卫生条件的食品。

　　定点救助，服务及时。在洛阳火车站和洛阳汽车站附近停放救助专用车，安排专人专班24小时值班值守；对救助发放的物资进行科学搭配，在原有御寒物资、防护物资和救助食品的基础之上，新增自热米饭等方便主食，增加了面包、牛奶等营养品，在满足实际需求的同时，增加营养摄入、增强体质；防护物资除口罩、酒精湿巾外还新增洗手凝胶，对流浪乞讨人员及临时遇困人员的提供及时有效的救助。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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