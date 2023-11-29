刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，受雨雪天气影响，洛阳多条公交停运、调线。 刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，受雨雪天气影响，洛阳多条公交停运、调线。具体内容如下： 根据道路情况，截至2024年1月31日18：30分，以下公交线路停运或做出调整： 一、临时停运线路 36路、73路、89路、V6路、V10路、V12路、V17路、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线 二、临时调整线路 1路：调整为“魏紫路二乔路口-高铁龙门站”区间运行； 11路：调整为“洛阳站-天津路联盟路口”区间运行； 32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行； 40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行； 50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行； 61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行； 62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行； 63路：调整为“蓬莱路武汉南路口东-王城大道关林路口”区间运行； 65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行； 83路：调整为“洛阳站-王城大道邙岭大道口”区间运行； 87路: 调整为“东花坛东-白马寺”区间运行； 98路：调整为“魏紫路二乔路口-王城广场”区间运行； 113路: 调整为“高铁龙门站-袁沟”区间运行； V19路: 内环行驶至状元红路赵粉路口后，改走状元红路直行至状元红路定鼎大道口西恢复原线(不途经赵粉路)；外环行驶至状元红路定鼎大道口西后，改走状元红路直行至状元红路玉屏路口西恢复原线(不途经墨香路)。 以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥