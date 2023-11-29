刚刚，洛阳高速交警微信公众号发布消息，因辖区降雪起雾，洛阳辖区高速所有上站口禁止车辆上站。

刚刚，洛阳高速交警微信公众号发布消息，因辖区降雪起雾，洛阳辖区高速所有上站口禁止车辆上站。

高速交警出行提示：

在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，并遵守下列规定：能见度小于200米时，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；能见度小于100米时，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上的距离；能见度小于50米时，车速不得超过每小时20公里，并从最近的出口尽快驶离高速公路。⑥