注意防范！洛阳水利局部署农村供水保障和水利工程施工安全工作

随着新一轮大范围雨雪天气来袭，洛阳市水利局发出通知，就做好在建水利工程施工安全、农村供水保障、水利工程设施运行和水域安全等工作进行专题部署。

随着新一轮大范围雨雪天气来袭，洛阳市水利局发出通知，就做好在建水利工程施工安全、农村供水保障、水利工程设施运行和水域安全等工作进行专题部署。

春节将至，农村返乡人口增多，全力保障群众饮水安全是至关重要的民生工作。洛阳市水利系统将密切关注天气变化，全面摸排易冻损的取水口、闸阀、水表、裸露或未深埋的供水管道等关键部位，采取“穿衣戴帽”“围裹保温”“深覆管道”“排空防裂”等防寒防冻措施，对发现管网冻损无法供水的要及时抢修，千方百计保障群众饮水安全。

当前正值冬春水利施工的黄金期，洛阳市在建水利工程数量多、分布广。根据要求，水利系统特别是施工单位要切实加强在建工程安全生产管理，严格落实冬季施工方案，严禁出现因盲目赶工期、赶进度而在极端恶劣天气强行组织施工的行为。同时，要加强消防隐患排查整治，及时排查用电、取暖设备和现场火源等安全隐患，坚决防范各类安全事故发生。

在保障水利工程设施运行和水域安全方面，加强水库、河道堤防、拦河橡胶坝等工程巡查养护，严禁人员进入泄洪通道游玩；做好冬季水域冰面防溺水工作，加强提醒劝阻，切实保障群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图)