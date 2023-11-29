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提醒！洛阳农业农村部门发布雨雪天气应对指导措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 19:32

　　为防范雨雪天气对农业生产和农产品供应的不利影响，洛阳市农业农村部门发布通知，要求各地主动科学防范应对，扎实做好指导服务，全力稳价保供，降低灾害影响。

　　根据气象分析，此次降雨雪过程持续时间长、降水相态复杂、影响范围广，对设施园艺作物和在田蔬菜、食用菌、水果生产带来不利影响，如防范不及时不到位，极易发生棚室损毁和低温冻害，影响生产安全、影响农民收入、影响“双节”农产品稳产保供。目前，洛阳农业农村部门已将预警信息和应对措施，第一时间通知到各类农业生产主体，做到提前防灾，主动避灾。

　　其中，对于设施蔬菜要提早检修加固棚室设施，及时清除积雪，并适时做好增温防寒，确保蔬菜正常生长发育；露地蔬菜要提前中耕培土，寒潮过后要遮阳覆盖，防止冻害，并科学运筹肥水，搞好病虫防控。对于水果要提前进行主干束草或涂白、树盘覆盖、浇好封冻水和喷施防冻液，夜间出现极端低温时，可采取熏烟增加果园热量，防止冻害发生。

　　近期，洛阳市农业农村系统将组织专家和技术人员，深入生产一线，指导农民和经营主体科学落实防灾减灾技术措施。尤其对规模生产经营主体和降雪较大区域，要建立包保责任制，“一对一”开展指导服务。同时，加强与交通、公安等部门的协调配合，落实好鲜活农产品运输“绿色通道”政策，促进农产品快速、有序流通，确保不断档、不脱销。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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