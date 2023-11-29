洛阳辖区多条高速公路禁止上站

记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪起雾，截至31日16时15分，洛阳辖区连霍高速、新伊高速禁止七座以上客车和危运品车辆通行，其余车辆正常通行。除此之外，辖区其余高速所有上站口禁止车辆上站。

记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪起雾，截至31日16时15分，洛阳辖区连霍高速、新伊高速禁止七座以上客车和危运品车辆通行，其余车辆正常通行。除此之外，辖区其余高速所有上站口禁止车辆上站。

洛阳高速交警提醒广大驾驶员朋友，雨雪天气出行，切记安全行车，谨慎驾驶。

出行前，要提前做好车辆安全检查和应急准备，可以通过“洛阳高速交警”微博、“洛阳交警”微信公众号及洛阳网了解高速路况信息，合理规划行车路线。

开车时注意“降速、控距、亮尾”，降低车速、保持车距，经过桥梁、弯坡路段时要谨慎操作，切勿急打方向、急踩刹车，避免车辆失控侧滑侧翻或追尾。

如果驾车在高速公路上发生交通事故时，牢记“车靠边、快警示、人撤离、即报警”，切不可在事故现场停留，更不要留在车内，严防发生次生事故造成不必要的损失。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）