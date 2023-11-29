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洛阳高速交警严阵以待应对冰雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 13:01

　　根据气象部门发布的消息，洛阳将迎来雨雪天气。正值春运，人流车流物流骤增。洛阳高速交警支队严阵以待，提前部署，全力以赴做好冰雪天气应急保通准备工作，保障群众冰雪天气出行平安。

　　洛阳高速交警支队有关负责人介绍，高速交警将及时发布恶劣天气各类指令信息，与高德地图、洛阳网、交通广播等平台发布路况信息，联动高速运营单位通过LED显示屏发布诱导信息，及时公布高速路况。

　　与此同时，及时联动各部门做好路况引导，督促各高速运营单位开展应急抢险、除雪融冰等工作，根据路面地温情况提前进行融雪剂撒布。

　　为应对冰雪天气，高速交警还联动高速运营单位加强重点路段的巡逻管控和收费站的值守，确保各类应急物资及车辆顺利通行。组织应急机动力量，做好突发事件的应急处置准备；准备适量应急物资及设备，确保应急工作顺利开展。

　　洛阳高速交警提醒广大驾驶员朋友，冰雪天气出行，切记安全行车，谨慎驾驶。

　　一是出行前，要提前做好车辆安全检查和应急准备，关注天气情况和高速路况，大家可以通过“洛阳高速交警”微博、“洛阳交警”微信公众号及洛阳网了解高速路况信息，合理规划行车路线。

　　二是开车时注意“降速、控距、亮尾”，降低车速、保持车距，经过桥梁、弯坡路段时要谨慎操作，切勿急打方向、急踩刹车，避免车辆失控侧滑侧翻或追尾。

　　三是如果驾车在高速公路上发生交通事故时，牢记“车靠边、快警示、人撤离、即报警”，切不可在事故现场停留，更不要留在车内，严防发生次生事故造成不必要的损失。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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