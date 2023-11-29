洛阳公路部门：23支除雪保通抢险队伍严阵以待

据河南省气象局预报，1月31日到2月6日，全省有大范围雨雪低温冰冻天气，本轮雨雪天气影响范围大、极端性强、持续时间长，又恰逢春节前夕返乡出行高峰，对交通运输工作是一次考验。

据河南省气象局预报，1月31日到2月6日，全省有大范围雨雪低温冰冻天气，本轮雨雪天气影响范围大、极端性强、持续时间长，又恰逢春节前夕返乡出行高峰，对交通运输工作是一次考验。

记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，为应对此次降雪过程，该中心做好了充分准备，全力为出行群众提供服务保障。

据介绍，目前该中心已经组织市、县两级公路系统提前组建了23支除雪保通抢险队伍，准备了融雪剂400余吨、巡查车辆80余辆，以及除雪车、融雪剂撒布机等机械设备100余台。

“我们将继续加强与气象、交通执法等部门的协调联动，加强公路覆冰监测，加大道路巡查频次，持续做好道路除冰保通各项工作，确保管养公路的安全、畅通，全力保障群众安全出行。”洛阳市交通事业发展中心相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 ）