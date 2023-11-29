两会快评：从“关键小事”发力“银发经济”

长寿时代，银发经济是一片“蓝海”。2024年河南两会牵动人心，在省长王凯日前所作的《政府工作报告》中，“银发经济”被特别提及，提出“促进银发经济发展，重点解决好老年人居家养老、社区养老、就医用药、康养照护等问题”。

长寿时代，银发经济是一片“蓝海”。2024年河南两会牵动人心，在省长王凯日前所作的《政府工作报告》中，“银发经济”被特别提及，提出“促进银发经济发展，重点解决好老年人居家养老、社区养老、就医用药、康养照护等问题”。这些问题，实质上都是老年人生活中每天都会遇到的“急难愁盼”，重点把它们解决好，既彰显了一以贯之的民生情怀，也启示我们发力“银发经济”当从“关键小事”抓起。

今年是银发经济元年。我国有近3亿老年人，老年服务需求持续增长，加上老年消费升级，银发群体正在加速推动“银发经济”成为经济新赛道。日前，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出一揽子政策措施，特别是聚焦老年助餐等老年人身边“关键小事”明确了一系列务实举措，一大考虑就是为老龄群体提供更优质、更便捷的商品和服务，进而促进内需消费。

老年人的痛点，就是银发经济的政策发力点和市场增长点。庞大的银发群体，每天都有吃饭、购物、就医、养老甚至上下楼等急难愁盼问题需解决，每件“关键小事”乘以3亿，就是海量的老年服务需求和银发经济市场。比如，老旧小区加装电梯如果“应装尽装”，预估全国光是加装电梯市场就有2.6万亿元。谁抓好了“关键小事”，谁就可能抓住银发经济的“新风口”。

近年来，我市政府、市场“两只手”协同发力，以一系列市场化探索紧跟“银发潮”、托举“夕阳红”。比如，南峰园小区养老服务中心提供助餐服务，快餐一荤一素仅7元，一荤两素仅8元，让老年人吃饱又吃得好。我市采取“政府补贴+市场化运营”模式，建成800多个这样的社区与小区级养老服务中心，让不少老年人在家门口就能解决吃饭、助浴等问题。再如，在兴隆寨社区体育公园，一天健身一元钱。我市整合政府、市场和社会力量，建设了一大批“一元”社区体育公园，让健身触手可及……对准老人需求，牵手市场主体，既惠及了民生，也开拓了市场。

“急难愁盼”中有需求、有市场。从“关键小事”发力“银发经济”，不妨积极回应老年人核心关切，满足各类养老需求，拉长银发经济产业链，丰富老年产业业态，更好地深耕这片“新蓝海”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)