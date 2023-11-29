洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

90后汉服店老板全璞： “今年还想开一家分店”（新春走基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:15

全璞帮顾客挑选汉服

　　昨日上午，室外寒风阵阵，位于洛邑古城附近的一家汉服店内却是一派热闹景象。

　　在这间107平方米的汉服店里，10多位游客正在挑选心仪的汉服，妆造师们忙着准备假发髻、发饰等，将为换好服装的女孩子们“描眉画鬓”。

　　34岁的全璞是这家汉服店的老板，她一刻不停地穿梭其间，时而观察顾客样貌特点，指导妆造师打造合适的妆容及发型，时而熟练地帮顾客挑选汉服。

　　1年多前，全璞还在我市一家文化企业工作，随着洛阳汉服火爆出圈，不少人看到了机遇。“家人原本在洛邑古城边上经营轮胎店，去年改成了汉服店。”全璞说，于是她辞去从事10年的工作，摇身一变成了汉服店的老板，做起了汉服生意。

　　“我是刷到抖音视频，专门从上海过来的。”“我是个宝妈，快过年了，娃有人带，我专门从安徽赶过来玩。”……

　　工作改变，挑战随之而来：顾客来自天南海北，不少人还是专程来洛阳体验汉服的，每位顾客的需求不尽相同。无论是复原风、仙女风、武侠风，还是异域风，她都能做到让大家满意。

　　临近春节，来洛体验汉服的游客越来越多。近日，在网络热梗“来洛阳你就是大唐公主”的加持下，全璞的汉服店更是迎来井喷式的客流量增长，每天早上8点半一开门，游客就往里面涌。“公主请先选衣服。”“公主拿了道具记得在前台登记。”“祝公主在洛阳旅途愉快！”……这样的问候声一大早便在店内此起彼伏，直至次日凌晨1点闭店。

　　“两个月前，店里上午最多接待十几人，现在一大早就有四五十位顾客排队、预约。”说话的同时，全璞也没有停下手里的活儿。春节前洛阳文旅热度持续上升，让她几乎一整天都不敢吃饭喝水，因为没有时间去厕所。闭店后，她还要张罗着把顾客还回来的衣服洗干净……

　　新春将至，当记者问起全璞新年愿望时，她脸上露出憧憬的笑容：“在洛阳开汉服店竞争很激烈，想要长久生存下去，得下不少功夫。希望我的汉服店在新的一年蒸蒸日上，今年还想开一家分店！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 实习生 杨艺哿 邢梦媛 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
    卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
        “我爸状态好多了，多亏有你们在，真是太感谢了！”近日，市东方人民医院(河科大三附院)泌尿科护士长姬慧琳...
  • ·腊味这样吃 科学又健康
  • ·快要采购年货了 家里有娃的注意这个细节
  • ·跑完步有人脸麻手抖咋回事
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 雨夹雪、中到大雪、暴雪 洛阳阴雨雪...
  • 欢迎报名！洛阳这两个春节活动招募志愿者
  • 洛阳文旅亮相马德里国际旅游展
  • 夜间便民“不打烊”！洛阳24小时开放...
  • 亲情账户和家庭共济该怎么用？洛阳市...
  • 关于2024年度常态化征集洛阳市精神文...
  • 感受文化魅力！博物馆研学受青睐
  • 洛阳市总工会举办“观影疗心”心理健...
  • 今年春节期间，洛阳多个城区文化活动丰富
  • 即日起，洛阳考古博物馆临时闭馆
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    春江水暖鸭先知
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605