90后汉服店老板全璞： “今年还想开一家分店”（新春走基层）

昨日上午，室外寒风阵阵，位于洛邑古城附近的一家汉服店内却是一派热闹景象。

全璞帮顾客挑选汉服

昨日上午，室外寒风阵阵，位于洛邑古城附近的一家汉服店内却是一派热闹景象。

在这间107平方米的汉服店里，10多位游客正在挑选心仪的汉服，妆造师们忙着准备假发髻、发饰等，将为换好服装的女孩子们“描眉画鬓”。

34岁的全璞是这家汉服店的老板，她一刻不停地穿梭其间，时而观察顾客样貌特点，指导妆造师打造合适的妆容及发型，时而熟练地帮顾客挑选汉服。

1年多前，全璞还在我市一家文化企业工作，随着洛阳汉服火爆出圈，不少人看到了机遇。“家人原本在洛邑古城边上经营轮胎店，去年改成了汉服店。”全璞说，于是她辞去从事10年的工作，摇身一变成了汉服店的老板，做起了汉服生意。

“我是刷到抖音视频，专门从上海过来的。”“我是个宝妈，快过年了，娃有人带，我专门从安徽赶过来玩。”……

工作改变，挑战随之而来：顾客来自天南海北，不少人还是专程来洛阳体验汉服的，每位顾客的需求不尽相同。无论是复原风、仙女风、武侠风，还是异域风，她都能做到让大家满意。

临近春节，来洛体验汉服的游客越来越多。近日，在网络热梗“来洛阳你就是大唐公主”的加持下，全璞的汉服店更是迎来井喷式的客流量增长，每天早上8点半一开门，游客就往里面涌。“公主请先选衣服。”“公主拿了道具记得在前台登记。”“祝公主在洛阳旅途愉快！”……这样的问候声一大早便在店内此起彼伏，直至次日凌晨1点闭店。

“两个月前，店里上午最多接待十几人，现在一大早就有四五十位顾客排队、预约。”说话的同时，全璞也没有停下手里的活儿。春节前洛阳文旅热度持续上升，让她几乎一整天都不敢吃饭喝水，因为没有时间去厕所。闭店后，她还要张罗着把顾客还回来的衣服洗干净……

新春将至，当记者问起全璞新年愿望时，她脸上露出憧憬的笑容：“在洛阳开汉服店竞争很激烈，想要长久生存下去，得下不少功夫。希望我的汉服店在新的一年蒸蒸日上，今年还想开一家分店！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 实习生 杨艺哿 邢梦媛 文/图）