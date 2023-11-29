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雨夹雪、中到大雪、暴雪 洛阳阴雨雪大幕开启

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.31 08:12

　　昨天短暂的阳光已经过去，今天起是持续数日的阴雨雪天气。

　　中国天气网消息，今天起至2月5日，我国中东部地区将出现自入冬以来持续时间最长、影响范围最广的雨雪天气过程，河南、山东、湖北等地降雪具有极端性，同时大部分地区气温明显下降。

　　受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，今天到2月4日，我市将出现持续阴雨雪天气，具有范围广、时间长的特点，并存在一定的极端性。

　　市气象台提醒，此次雨雪影响时段正值返乡高峰，道路积雪、结冰及阴雨雪天气能见度降低，容易导致交通拥堵或事故。建议公众密切关注出行途经地及目的地的天气预报，合理安排出行方式和行程，注意交通安全。

　　最近几天天气预报

　　今天：阴天转小雨或雨夹雪，夜里有中到大雪，局部暴雪，东北风加大为3级～4级，气温-1℃～6℃。

　　明天：阴天有小雪，局部中雪，东北风3级～4级，气温-4℃～0℃。

　　2日(周五)：阴天有中雪，东北风3级左右，气温-5℃～-3℃。

　　3日(周六)：阴天有大雪，局部暴雪，气温-6℃～-4℃。

　　4日(周日)：小到中雪转阴天，气温-5℃～-3℃。

　　5日(周一)：多云到阴天，气温-8℃～0℃。

　　6日(周二)：阴天间多云，气温-6℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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