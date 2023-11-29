新春走基层：栾川县东增河村多管齐下发展经济

“叔，我来给您搭把手。”28日一早，栾川县冷水镇东增河村乡里中心就热闹了起来，村民们有序排队领取米面油等年终分红“礼包”。村党支部书记、村委会主任张伟国一边招呼村民，一边忙着登记。

养殖肉牛，壮大集体经济

“叔，我来给您搭把手。”28日一早，栾川县冷水镇东增河村乡里中心就热闹了起来，村民们有序排队领取米面油等年终分红“礼包”。村党支部书记、村委会主任张伟国一边招呼村民，一边忙着登记。

“这几年村里发展得不赖。”“村集体经济好，我们也跟着得实惠。”尽管天气寒冷，张伟国的额头上却浸出细密的汗珠，听着村民们的话语，他的眼神和话语中尽是藏不住的喜悦，“大家伙儿放心，咱们的产业才刚起步，接下来会越来越好。”

张伟国介绍，今年村里拿出15万元用于全村959户3483名村民的年终分红，而这在几年前连想都不敢想。东增河村位于栾川县高寒山区，村民收入主要靠种植玉米、土豆，由于缺乏产业支撑，年轻人纷纷外出打工。

2021年，洛阳因地制宜提出乡村振兴“151”工作举措，强力实施“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革“五大抓手”，引领乡村振兴全面起势。这一年，张伟国当选村党支部书记、村委会主任，他暗暗下定决心：政策这么好，一定得带领大家干出点样子来！

“春水不饮牛，夏水不能游，秋水不洗衣，冬水冰上走。咱村儿又冷又偏，能干啥？”“是啊，资源缺乏，年轻人都外出打工去了。”面对群众的质疑，张伟国决定反其道而行之，利用当地独特的“高海拔气候”，利用天气“冷资源”发展“热产业”。

“我们这儿气温低，玉米生长周期长，再加上品种好，熬出来的玉米糁汤就是好喝，浓香黏稠，城里人都喜欢得很。”东增河村经营农家宾馆的刘华选说，不少老顾客一来就点名要喝玉米糁汤。

但与以往不同的是，东增河村的玉米先由村集体引进优良品种进行试种，成功后村将种子发给村民，玉米成熟后村集体再统一回收，对接市场进行销售。如今，东增河村还建起了玉米糁加工厂，计划创建自有品牌，更好进行市场推广。

单一种植带来的经济效益自然有限，为此东增河村利用闲置土地发展高山果蔬种植。“夏季是传统蔬菜淡季，而我们这里的气温正适合蔬菜生长。我们还探索发展夏季草莓种植、树莓种植，实现了人无我有、人有我优。”张伟国，介绍目前，东增河村整个高山果蔬基地占地110亩，种植有蒜苗、生菜、土豆、青椒、茄瓜等十几个蔬菜品种。

“哞——哞——哞——”在东增河村，不时传来一声声浑厚的牛叫声。村里有两大产业，种植玉米留下的秸秆怎么处理？种植果蔬需要的有机肥从哪里来？面对这些问题，2023年5月，东增河村从东北引进100多头肉牛，建起了高山牛场，带动20多名村民就近务工。

玉米种植、果蔬种植、肉牛养殖，“三板斧”间，你中有我、我中有你。玉米秸秆制成青贮饲料用于养牛；牛粪发酵后制成有机肥回田；有机肥又壮了玉米和果蔬。2023年，东增河村村集体收入30多万元，除去分红，剩余资金将继续用于产业发展。

“主动作为，劣势能成为优势，包袱能成为财富。”张伟国说，“巧用‘冷资源’，引得产业活水来。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 李晓博 文/图）