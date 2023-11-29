洛阳市法院集中发放1.12亿元执行案款

昨日，全市法院举行涉农民工工资暨涉企案件执行案款集中发放活动，及时兑现胜诉当事人合法权益。 昨日，全市法院举行涉农民工工资暨涉企案件执行案款集中发放活动，及时兑现胜诉当事人合法权益。 全市两级法院此次案款发放涉及133起案件，发放总金额1.12亿元。其中，市中级人民法院案款发放涉及11起案件，发放金额9218.39万元。 去年以来，全市法院深化执行攻坚工程，扎实开展根治欠薪专项行动，加大涉企案件的执行力度，建立绿色通道，对涉农民工工资和涉企案件实行快立快审、优先执行、优先发放执行款。其中，涉农民工工资案件结案平均用时缩短至54.36天，涉企案件结案平均用时缩短至61.67天。同时，我市两级法院大力开展“豫剑执行”助企纾困保民生专项执行活动，集中执行374次，强制腾房166套，打击拒执犯罪34起，执结涉民生案件1590件；加强执行联动，高压打击恶意欠薪，建立“拒执合议庭”，形成严打拒执犯罪合力，有力维护了胜诉当事人合法权益。 2023年，全市法院共执结涉农民工工资案件4062件，执行到位金额1.93亿元；执结涉企案件28334件，执行到位金额46.8亿元。 市中级人民法院院长徐哲参加相关活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹)