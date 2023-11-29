徐衣显主持召开市政府第20次常务会议

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第20次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要批示等精神，学习省政府第一次全体(扩大)会议精神以及省纪委全会、市纪委全会精神，研究了创新体系建设、消防、交通安全等工作。

市政府第20次常务会议要求

强化创新驱动建设国家创新型城市

坚持生命至上织密筑牢安全发展网

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第20次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要批示等精神，学习省政府第一次全体(扩大)会议精神以及省纪委全会、市纪委全会精神，研究了创新体系建设、消防、交通安全等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议等上的重要讲话、重要指示精神。徐衣显强调，各级各部门要坚持党的集中统一领导，围绕推进中国式现代化，锚定“两个确保”，落实“十大战略”，推进“十大建设”，锐意进取、敢作善为，确保党中央各项决策部署落地落实。要把握金融高质量发展工作主线，聚焦服务实体经济，持续推进“引金入洛”“基金入洛”“险资入洛”，防范化解金融风险，营造良好金融生态。要时刻绷紧安全生产这根弦，加强安全隐患排查整治，有效应对处置突发险情，做到制度到位、措施到位、责任到位，坚决遏制各类事故发生。

会议传达学习了二十届中央纪委三次全会和省、市纪委全会精神。徐衣显强调，各级各部门要学深悟透习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领会精髓要义、丰富内涵、实践要求，牢记“五个必须”，防止“七个有之”，自觉在上有高压线、下有底线、左右有红线的监督下工作和生活，永葆共产党人政治本色，营造风清气正政治生态。

会议传达学习了省政府第一次全体(扩大)会议精神。徐衣显强调，各级各部门要坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，完整准确全面贯彻新发展理念，全力推进新旧动能转换。要坚持创新发展、绿色发展，加快产业转型升级，构建现代化产业体系，实现新动能成支柱、新优势成支撑、新质生产力成引领。要统筹发展安全，防范化解金融、信访、社会等各领域风险隐患，兜紧兜牢“三保”底线，确保社会大局和谐稳定。要以“不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实”为工作主线，提高政府创造性执行力。

会议研究了创新体系和创新能力、新型研发机构建设等工作。徐衣显强调，要落实创新驱动发展战略，聚焦“四新一装备”产业风口，打造高能级创新平台，培育高水平创新主体，集聚高层次创新人才，推动科技创新成果转化，加快建设国家创新型城市。要坚持以市场为导向、以需求为牵引、以改革为动力，完善支持政策，推进协同创新，打造一批投资主体多元、管理制度科学、用人机制灵活的新型研发机构，为洛阳高质量发展蓄势赋能。

会议研究了消防工作。徐衣显强调，各级各部门要深刻汲取近期发生的火灾事故惨痛教训，树牢“隐患就是事故”理念，强化源头治理，紧盯重点场所、重点领域、重点行业，全面开展风险隐患排查，建立台账清单，坚决彻底整改。要常态化开展消防培训演练，不断完善救援预案，时刻保持战备状态，提高应急救援能力。要严格落实属地管理、行业监管、企业主体责任，健全高效闭环、全程追溯的监管体系，坚决防范各类火灾事故发生。

会议还研究了交通安全等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)