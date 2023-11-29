新春走基层：考古盲盒在他手中成为爆款

24日，记者走进孟庐陵位于西工硅巷的办公室，文创产品琳琅满目，十几平方米的办公室被塞得满满当当。

工作中的孟庐陵

24日，记者走进孟庐陵位于西工硅巷的办公室，文创产品琳琅满目，十几平方米的办公室被塞得满满当当。

孟庐陵是名“90后”，是土生土长的洛阳人，毕业于洛阳理工学院视觉传达专业。2015年，他在老城区西大街摆摊，出售自己设计的“后悔药”等创意糖果。由于产品精准契合年轻人的需求，摊位很快一炮而红，他赚到了创业的“第一桶金”。

“创意有余，文化不足。”事后孟庐陵反思，自己志在做出“叫好又叫座”的文创产品，而文创产品核心在文化。反复思量后，他决定从洛阳丰富的文物入手，融合考古元素，推出考古盲盒系列产品。

仿古文物深埋于土块中，玩家先用水淋湿土块，用迷你铲子探明“文物”的大概位置，然后通过挖、抠等方式，一点点让它显露出来……2020年年底，考古盲盒在网上大火，获得“十三五”全国文化文物单位文创产品开发优秀成果奖。该产品发布至今，销量已突破40万个，销售额突破4000万元。

“考古盲盒的成功在于，它既满足了消费者的需求，又体现了文化的传承与创新。”孟庐陵说，一款成功的文创产品，应该把满足市场需求作为创作的出发点，巧妙结合文化因素，这样研发出来的产品才能兼具实用与创意。

去年，孟庐陵相继推出了牡丹雪糕、牡丹交通卡等文创产品，收获了一波好评。“创造这两款产品，就是希望以文创产品这种方式，让洛阳牡丹走进大家的生活中，被更多人熟知。”孟庐陵说，文创产品应是文化的衍生品，文创工作者以创新的理念、技术对优秀传统文化进行再加工、再制作，以文创产品的形式，让文化真正走进生活中。

回顾多年来文创产品的研发经历，孟庐陵经历过漫长的蛰伏期，遭受过挫折和打击，也感受到产品爆红带来的兴奋。如今，他一手创办的洛阳走之旁文化创意有限公司有员工20多人，可提供文化创意品牌策划、文化产品设计、生产、销售等全链条服务。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶 文/图）